Ρωσία: Λιμουζίνα που ανήκει στον στόλο του Πούτιν τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη

Μία λιμουζίνα που ανήκει στον στόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν τυλίχθηκε στις φλόγες, κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) στη Μόσχα, ενώ πολλοί αναφέρουν πως προηγήθηκε έκρηξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές ποιος επέβαινε στην πολυτελέστατη λιμουζίνα του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ τα αίτια της φωτιάς μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα.

Δημοσιεύματα σημειώνουν πως η έκρηξη της λιμουζίνας ενδεχομένως να είναι και απόπειρα δολοφονίας και συνδέουν τη φωτιά με τα λόγια του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ότι ο Πούτιν θα πεθάνει σύντομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην έδρα της μυστικής υπηρεσίας FSB στην περιοχή Λουμπιάνκα και το αυτοκίνητο είναι ένα Aurus Senat, αξίας περίπου 329.000 ευρώ.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει ποιος βρισκόταν μέσα στο όχημα τη στιγμή της έκρηξης ούτε την αιτία της πυρκαγιάς, ενώ δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.

