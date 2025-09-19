Κόσμος

Ρωσία: Νέος ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Καμτσάτκα – Σε συναγερμό οι αρχές

Σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ έπληξε την Παρασκευή τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, προκαλώντας προειδοποιήσεις για τσουνάμι – Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές
Χάρτης του σεισμού στην Άπω Ανατολή στη Ρωσία
Χάρτης του σεισμού στην Άπω Ανατολή στη Ρωσία / Πηγή: X

Ένας πολύ ισχυρός σεισμός συγκλόνισε εκ νέου την Καμτσάτκα το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025), αναγκάζοντας τις αρχές της Ρωσίας να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Παρά τα κύματα στις ακτές, ο κυβερνήτης Βλαντίμιρ Σολόντοφ επιβεβαίωσε ότι δεν καταγράφηκαν ζημιές από τον σεισμό και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμειναν σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας στη Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, φτάνοντας έως 5,8 Ρίχτερ. Το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών εκτίμησε πάντως το μέγεθος στους 7,2 Ρίχτερ.

Κύματα ύψους 30 έως 62 εκατοστών καταγράφηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής. Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε επίσης για τμήματα του αρχιπελάγους Κουρίλες, βόρεια της Ιαπωνίας, καθώς και για την Αλάσκα, όπου τελικά ήρθη.

 

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται φωτιστικά και έπιπλα κουζίνας να ταλαντεύονται κατά τη διάρκεια της δόνησης, ενώ κάτοικοι συγκεντρώνονταν στους δρόμους. «Το πρωινό αυτό δοκιμάζει ξανά την αντοχή των κατοίκων της Καμτσάτκα», έγραψε ο κυβερνήτης Σολόντοφ στο Telegram, αναφερόμενος σε ταχείες επιθεωρήσεις δημόσιων και οικιστικών κτιρίων.

Περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, η Καμτσάτκα έχει ήδη βιώσει τουλάχιστον δύο σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ την τελευταία εβδομάδα.

