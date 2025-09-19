Ρωσία: Νέος ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Καμτσάτκα – Σε συναγερμό οι αρχές

Ένας πολύ ισχυρός σεισμός συγκλόνισε εκ νέου την Καμτσάτκα το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025), αναγκάζοντας τις αρχές της Ρωσίας να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Παρά τα κύματα στις ακτές, ο κυβερνήτης Βλαντίμιρ Σολόντοφ επιβεβαίωσε ότι δεν καταγράφηκαν ζημιές από τον σεισμό και ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παρέμειναν σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας στη Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 Ρίχτερ και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, φτάνοντας έως 5,8 Ρίχτερ. Το ρωσικό Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών εκτίμησε πάντως το μέγεθος στους 7,2 Ρίχτερ.

#Earthquake (#землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.5 || 131 km E of #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) || 9 min ago (local time 06:58:16). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/p6fql5dxj6 — EMSC (@LastQuake) September 18, 2025

Κύματα ύψους 30 έως 62 εκατοστών καταγράφηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής. Προειδοποίηση για τσουνάμι εκδόθηκε επίσης για τμήματα του αρχιπελάγους Κουρίλες, βόρεια της Ιαπωνίας, καθώς και για την Αλάσκα, όπου τελικά ήρθη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται φωτιστικά και έπιπλα κουζίνας να ταλαντεύονται κατά τη διάρκεια της δόνησης, ενώ κάτοικοι συγκεντρώνονταν στους δρόμους. «Το πρωινό αυτό δοκιμάζει ξανά την αντοχή των κατοίκων της Καμτσάτκα», έγραψε ο κυβερνήτης Σολόντοφ στο Telegram, αναφερόμενος σε ταχείες επιθεωρήσεις δημόσιων και οικιστικών κτιρίων.

Περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, η Καμτσάτκα έχει ήδη βιώσει τουλάχιστον δύο σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ την τελευταία εβδομάδα.