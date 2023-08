Η σορός του Γεβγκένι Πριγκόζιν αναγνωρίστηκε όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρωσίας.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξέταση στις σορούς των δέκα επιβαινόντων στο αεροσκάφος που συνετρίβη και τα αποτελέσματα του DNA αντιστοιχούν στα ονόματα, που βρίσκονταν στη λίστα των επιβατών. Έτσι, επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι ο ηγέτη της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, είναι νεκρός.

Το πολιτικό αεροσκάφος τύπου Embraer συνετρίβη στις 23 Αυγούστου στην περιοχή Tver στη Ρωσία και από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι όλοι οι επιβαίνοντες – επτά επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος- ήταν νεκροί.

An Embraer Legacy 600 Business Jet going by RA-02795 which is Registered to Leader of the Wagner PMC Group, Yevgeny Prigozhin has reportedly Crashed in the Tver Region of Russia to the Northwest of Moscow resulting in the Death of all 4 who were Onboard; it is currently Unknown… pic.twitter.com/HFeBRKQMUx