Ένα βίντεο σοκ με πολύ σκληρές εικόνες, που δείχνει την εκτέλεση με βαριοπούλα ενός Ρώσου πρώην μισθοφόρου, ο οποίος εγκατέλειψε την ομάδα Wagner ενώ πολεμούσε στην Ουκρανία, ανέβηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει πιστοποιηθεί και το οποίο αναρτήθηκε στο δίκτυο Grey Zone του Telegram που συνδέεται με την Wagner, ένας άνδρας λέει ότι ονομάζεται Ντμίτρι Γιακουσένκο, είναι 44 ετών, έχει γεννηθεί στην Κριμαία και είναι Ρώσος έφυγε από τη φυλακή πριν ενταχθεί στην Wagner και πάει στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Σχεδίαζα να βρω κάποια τρύπα, όπως λένε να το σκάσω», λέει ο Ρώσος και προσθέτει ότι «δεν είναι ο δικός μου πόλεμος» και ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει τα πεδία μάχης στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Grey Zone, ο Ρώσος άνδρας συνελήφθη αργότερα στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο.

«Έπειτα από αυτό, όπως ο συνάδελφός του, ο Γιεβγκένι Νουτσίν, αρρώστησε από την ίδια ασθένεια που σε κάνει να λιποθυμάς σε ουκρανικές πόλεις…και μετά να ξυπνάς σε ένα υπόγειο στην τελευταία δίκη σου», έγραψε το Grey Zone αναφερόμενο στην εκτέλεση με βαριοπούλα ενός άλλου μισθοφόρου που αναρτήθηκε τον Νοέμβριο.

Στο οπτικό υλικό που έχει υπότιτλο: «Βίντεο από την δίκη για προδοσία», ο Ρώσος μισθοφόρος φαίνεται με το κεφάλι του κολλημένο σε έναν τοίχο από τούβλα, ενώ ένα άγνωστο πρόσωπο με στολή παραλλαγής στέκεται από πίσω του κρατώντας μια βαριοπούλα.

Κοιτάζοντας προς την κάμερα, ο Γιακουσένκο σε καθιστή θέση λέει το όνομά του και το έτος γεννήσεώς του.

«Βρισκόμουν στους δρόμους της πόλης Ντνίπρο της Ουκρανίας όπου δέχτηκα ένα χτύπημα στο κεφάλι και λιποθύμησα, ξύπνησα μέσα σε αυτό το δωμάτιο και μου είπαν ότι θα δικαστώ», λέει.

Έπειτα από αυτό, το πρόσωπο που στέκεται από πίσω του σηκώνει την βαριοπούλα και τον χτυπάει με αυτή στο κεφάλι. Σε αυτό το σημείο, η εικόνα θολώνει.

Ακούγεται ένας δυνατός ήχος και ο Γιακουσένκο πέφτει στο πάτωμα. Ο άνδρας με τη στολή παραλλαγής σηκώνει και πάλι ψηλά τη βαριοπούλα.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα υπότιτλος στο βίντεο που λέει: «Λύεται η συνεδρίαση».

Το βίντεο με τις πολύ σκληρές εικόνες:

+18⚡⚡⚡PMC #Wagner executed their fighter who, when he was in the war, realized that he did not want to fight.1/2⬇️#Ukraine️ #UkraineWillWin #UkraineWar #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/aYXCp0B0fZ