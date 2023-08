Εκτεταμένες ζημιές σε ρωσικό πολεμικό πλοίο κατάφερε η Ουκρανία μετά από μία συντονισμένη επίθεση με drones στο λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή στην υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας σημείωσε πως η επίθεση στο λιμάνι της Ρωσίας έγινε από την ουκρανική υπηρεσία και το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, μεγάλο ρήγμα δημιουργήθηκε στο Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ και αυτή τη στιγμή το πολεμικό πλοίο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις αποστολές μάχης του», δήλωσε η ίδια πηγή στο Ρόιτερς.

Σημειώνεται πως από νωρίς το πρωί κυκλοφόρησαν βίντεο με εκρήξεις και βολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο λιμάνι Νοβοροσίσκ.

Η Ρωσία έσπευσε να ανακοινώσει πως απώθησε επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη επιφάνειας (USV) και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, και της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας.

«Αυτή τη νύκτα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν με δύο μη επανδρωμένα σκάφη επιφάνειας να επιτεθούν στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, στη νότια Ρωσία», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

«Τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφάνειας έγιναν αντιληπτά και καταστράφηκαν από πυρά των τακτικών όπλων των ρωσικών πλοίων» που προστατεύουν τη ναυτική βάση, πρόσθεσε.

BREAKING:



Ukraine releases video evidence of its attack on the Russian landing ship Olenegorsky Gornyk



The naval drone with 450kg of explosives caused significant damage to the ship, which normally has a crew of 100 sailors



It’s unknown how many Russians might have been killed pic.twitter.com/xkhxhmtE7g