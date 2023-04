Ένα ουκρανικό αεροσκάφος συνετρίβη σε περιοχή της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία και η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ο πιλότος του, όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ και πρακτορεία ειδήσεων.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα μικρό αεροσκάφος που συνετρίβη στο Μπριάνσκ, περιοχή της Ρωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στο χωριό Μπουτόφσκ. Τα αίτια της συντριβής είναι άγνωστα μέχρι στιγμής.

«Ο πιλότος (Ουκρανός πολίτης), που επιχείρησε να φύγει προς το ουκρανικό έδαφος, συνελήφθη από μια μονάδα συνοριοφυλάκων» ανέφερε η FSB, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti.

According to the pro-Kremlin publication SHOT, a Ukrainian Aeroprakt A-22 was shot down with small arms. The pilot had to make an emergency landing. pic.twitter.com/jDcUQujdmm