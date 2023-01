Ο διάσημος ηθοποιός Αρτούρ Σμολιάνικοφ αντιμετωπίζει ποινική δίωξη στην πατρίδα του τη Ρωσία επειδή, όπως υποστηρίζουν οι αρχές, προέβη σε «αντι-ρωσικές» δηλώσεις σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Novaya Gazeta Europe.

Ο Σμολιάνικοφ, ο οποίος άρχισε την καριέρα του ως ηθοποιός το 2005 με την ταινία «Η Ένατη Εταιρία» για την αποτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν, δήλωσε στη συνέντευξη του την περασμένη εβδομάδα ότι, αν ήταν να πολεμήσει, θα πολεμούσε στο πλευρό της Ουκρανίας και όχι της Ρωσίας.

Ο Σμολιάνικοφ είχε δηλώσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι δεν ζει πλέον στη Ρωσία.

Russian actor Artur Smolyaninov now faces prosecution for his interview with Novaya Gazeta Europe. The actor particularly said that he would fight on Kyiv’s side if he had to take part in the hostilities. https://t.co/kxrdpvJ2wF