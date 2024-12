Ρωσία: Σοκάρουν οι εικόνες από την διαρροή πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα – Επιχείρηση καθαρισμού σε ακτογραμμή 49 χιλιομέτρων

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιφέρεια Κρασοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία, από την διαρροή πετρελαίου που προκλήθηκε λόγω της βύθισης δύο τάνκερ στο Στενό του Κερτς στην προσαρτημένα Κριμαία, που έχει δημιούργησε μία από τις χειρότερες οικολογικές καταστροφές που έχουν πλήξει την περιοχή εδώ και χρόνια.

Οι αρμόδιες αρχές στην Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα (18.12.2024) ότι οι κηλίδες πετρελαίου έχουν προκαλέσει εκτεταμένη ρύπανση σε αμμώδεις παραλίες κατά μήκος της ακτογραμμής της Μαύρης Θάλασσας, μολύνοντας τον αέρα και απειλώντας την πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής.

Περίπου 4.000 εθελοντές συμμετέχουν στον καθαρισμό των ακτών κοντά στην πόλη θέρετρο Ανάπα, από την πετρελαιοκηλίδα που δημιουργήθηκε από δύο δεξαμενόπλοια που καταστράφηκαν από καταιγίδα την Κυριακή, ανέφερε κλιμάκιο της περιοχής. Το υπουργείο Εκτάκτων αναγκών ανέφερε ότι η επιχείρηση καθαρισμού γίνεται κατά μήκος 49 χιλιομέτρων της ακτογραμμής.

All that oil spilling from three Russian tankers—part of its shadow fleet—isn’t just heading to Russia; it’s polluting the entire Black Sea. This could turn into one of the region’s worst ecological disasters. Honestly, does this country ever brings anything good to the world? pic.twitter.com/yg65R5zVzC — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 17, 2024

«Συνολικά 49 χιλιόμετρα ακτογραμμής καθαρίζονται στις περιοχές Τεμριούκ και Ανάπα», δημοφιλή παραθαλάσσια θέρετρα στην περιοχή του Κρασνοντάρ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων. «Περίπου 80 τόνοι πετρελαίου έχουν ανακτηθεί από την έναρξη των εργασιών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Anapa Mayor’s Office/Handout via REUTERS

Πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πουλιά να παραπαίουν μέσα στο πετρέλαιο, να χτυπούν τα φτερά τους και να προσπαθούν να πετάξουν. Μαύρες κηλίδες πετρελαίου είναι επίσης ορατές κατά μήκος των ακτών.

«Είναι αδύνατον να αναπνεύσω, νόμιζα ότι ήταν το αυτοκίνητο μου που έβγαζε καπνό…Το πετρέλαιο έχει φθάσει σε μας. Δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Αυτό είναι πετρέλαιο, πετρέλαιο , πετρέλαιο» ακούγεται η φωνή ενός άνδρα σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει το βίντεο που δείχνει τις συνέπειες της διαρροής του καυσίμου κατά μήκος της θαλάσσιας ακτογραμμής.

The beach in Russian Krasnodar region after tons of mazut fuel poured into the Black Sea. Russian media report that the layer of mazut is about 30 centimeters thick.



You know what is absent on these photos and videos? Rescuers and volunteers. We don’t see crowds trying to do… https://t.co/w6nj7x5oFk pic.twitter.com/VzU75WL1XV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 18, 2024

Πως προκλήθηκε η οικολογική καταστροφή

Τα πληγέντα δεξαμενόπλοια, και τα δύο άνω των 50 ετών, μετέφεραν συνολικά περίπου 9.200 μετρικούς τόνους (62.000 βαρέλια) πετρελαιοειδών, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, αλλά η έκταση της διαρροής είναι ακόμη άγνωστη. Τα πλοία βρίσκονταν στο στενό του Κερτς μεταξύ της ηπειρωτικής Ρωσίας και της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, όταν εξέπεμψαν σήματα κινδύνου.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε χθες (17.12.2024) ότι ένα τρίτο δεξαμενόπλοιο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου, αλλά το κύτος του ήταν ακόμη άθικτο, δεν υπήρχε διαρροή πετρελαίου και το πλήρωμα ήταν ασφαλές. Οι ρωσικές αρχές κήρυξαν σε πολλές περιοχές κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων στην Ανάπα, που είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός κοντά στην Αζοφική Θάλασσα.

The worsening oil spill Russians just caused on the Black Sea has no solution, given that all resources and personnel are already allocated to destroying Ukraine.



Russians only know to destroy.

pic.twitter.com/1Az3guGbW3 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 18, 2024

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απηύθυνε έκκληση σε εθελοντές για βοήθεια. «Η Ανάπα μάχεται κατά της πετρελαιοκηλίδας, σώζοντας τις παραλίες. Τις διάσημες με τη χρυσή άμμο, στις οποίες συρρέουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες», έγραψε στο κανάλι της στο Telegram.

Anapa Mayor’s Office/Handout via REUTERS

«Οι αρχές της πόλης εργάζονται. Το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης εργάζεται. Αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς τη βοήθεια των εθελοντών». Την Κυριακή, δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα, το Volgoneft-212 και το Volgoneft-239, προσάραξαν κατά τη διάρκεια καταιγίδας στο στενό του Κερτς, το οποίο χωρίζει τη Ρωσία από την ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014.

The first consequences of the Russian tanker accident, which split apart in the Kerch Strait near Crimea, are being recorded in the #BlackSea. The oil spill from the tanker disaster has already contaminated up to 35 km of coastline near the Russian city of Anapa. Dead and injured… pic.twitter.com/OQRkJAd1QL — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 18, 2024

Το πρώτο βυθίστηκε, ενώ το δεύτερο υπέστη σοβαρές ζημιές. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 26 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Τη Δευτέρα, το ουκρανικό Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είχε καταγγείλει «απειλή περιβαλλοντικής καταστροφής μεγάλης κλίμακας στη Μαύρη Θάλασσα».