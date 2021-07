Έληξε το περιστατικό ομηρίας στα γραφεία της τράπεζας Sberbank στην Τιουμέν της Σιβηρίας, στην Ρωσία.

Η αστυνομία συνέλαβε το δράστη, και όλα είχαν αίσιο τέλος. Τελικά δεν είχε επάνω του εκρηκτικά ή άλλο επικίνδυνο οπλισμό και φέρεται να έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα. Είχε κρατήσει 3 ομήρους, και ζητούσε λύτρα ύψους 15 εκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 170.000 ευρώ)

In Tyumen, an unknown person took hostages at a Sberbank branch, writes RBK-Tyumen with reference to eyewitnesses. Police officers blocked the nearby streets. The hostages were seized at a bank branch on Molodezhnaya street.https://t.co/fKTv9Q0QxN pic.twitter.com/uhqmupNp45