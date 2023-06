Ακόμα ένας θάνατος – μυστήριο καταγράφεται στην ταραγμένη -μετά και από τα γεγονότα των ημερών- Ρωσία…

Η 28χρονη έπεσε από το παράθυρο του διαμερίσματός της στη Μόσχα και σκοτώθηκε. Ωστόσο, υπάρχουν «περίεργα» στοιχεία για το θάνατό της, για αυτό και γίνεται σχετική έρευνα.

Kristina Baikova, a 28-year-old vice president of Loko-Bank, died after falling out of the window of her apartment in Moscow.



The accident happened on June 23, but the media reported it only now. The police are conducting an investigation. pic.twitter.com/yGIEM3hb1S