Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρότεινε οι συγγενείς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία να υποβάλουν αίτηση σε στρατιωτικές και όχι σε πολιτικές αρχές για να τους καταβληθούν οι πληρωμές των αποζημιώσεων, επιβάλλοντας ένα επιπλέον μέτρο μυστικότητας σχετικά με τις απώλειες μελών των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η Ρωσία διαβαθμίζει τους θανάτους στρατιωτών ως κρατικά μυστικά ακόμη και σε περιόδους ειρήνης και δεν έχει δώσει ενημερώσεις για τα επίσημα στοιχεία για τα θύματα στην Ουκρανία για σχεδόν τέσσερις εβδομάδες.

Στην πρότασή του, το υπουργείο Άμυνας ζήτησε τα επιδόματα που καταβάλλονται στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών να μην εποπτεύονται πλέον από πολιτικούς αξιωματούχους, αλλά να τα χειρίζονται τα γραφεία στρατολόγησης. Αυτή η κίνηση έχει σχεδιαστεί για να «περιορίσει τον κύκλο των ανθρώπων» που έχουν πληροφορίες για Ρώσους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία, ανέφερε.

Η πρόταση εμφανίστηκε σε κυβερνητικό ιστότοπο νομικών πληροφοριών. Δεν ήταν σαφές πότε θα εξεταστεί η πρότασή αυτή από την κυβέρνηση.

Το υπουργείο ανακοίνωσε στις 25 Μαρτίου ότι 1.351 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 3.825 τραυματίστηκαν από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, σε αυτό που αποκαλεί “ειδική στρατιωτική επιχείρηση”.

Έκτοτε δεν έχει προβεί σε καμία ενημέρωση για τις στρατιωτικές απώλειες, αλλά το Κρεμλίνο έχει κάνει λόγο για «σημαντικές απώλειες».

Δυτικές κυβερνήσεις έχουν αναφέρει πως πιστεύουν ότι οι ρωσικές απώλειες είναι κατά πολύ περισσότερες, ενώ η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες ξεπερνούν τις 20.000.

