Γερμανία: Επίθεση σε πολιτικό μπροστά στην κάμερα της DW – Την έφτυσαν στο πρόσωπο

Επικίνδυνες διαστάσεις λαμβάνουν πλέον οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στη Γερμανία.

Οι επιθέσεις σε πολιτικούς στη Γερμανία είναι δίχως υπερβολή, όπως σημειώνει στο ρεπορτάζ του η Deutsche Welle, σχεδόν καθημερινές και βίαιες. Μετά από την βαριά σωματική βλάβη στον νεαρό ευρβωβουλευτή των Σοσιαλδημοκρατών Ματίας Έκε στη Δρεσδη την περασμένη Παρασκευή (03.05.2024) από φερόμενους ακροδεξιούς, ηλικίας 17 με 18 χρονών, σειρά είχε η υπουργός Οικονομίας του Βερολίνου και πρώην δήμαρχος Φραντίσκα Γκιφέι, από τον στενό κύκλο του καγκελάριου Σολτς που δέχθηκε πισώπλατη επίθεση με τσάντα στο Βερολίνο.

Την Τρίτη (07.05.2024) όμως συνέβη όμως κι ένα περιστατικό που σοκάρει γιατί εκτυλίχθηκε on camera, παραπέμποντας στις πιο σκοτεινές σελίδες της γερμανικής ιστορίας. Εν ώρα ρεπορτάζ της Deutsche Welle στη Δρέσδη με τοπική πολιτική των Πρασίνων, Υβόν Μόσλερ κατά τη διάρκεια αφισοκόλλησης, η Γερμανίδα πολιτικός δέχθηκε πρωτοφανή επίθεση από υποστηρικτές του AfD φωνάζοντας απαγορευμένα ναζιστικά συνθήματα και φτύνοντάς την στο πρόσωπο.

Προβληματισμό όπως προκαλεί και η στάση της αστυνομίας της Δρέσδης, η οποία δεν έσπευσε στο σημείο ως όφειλε, όπως καταγγέλλει η ίδια. Συγκεκριμένα, οι δημοσιογράφοι και η ίδια η πολιτικός των Πρασίνων κάλεσαν αμέσως την αστυνομία μιας και το αστυνομικό τμήμα απείχε μόλις 3 λεπτά με τα πόδια και κατήγγειλαν την λεκτική επίθεση και την απειλή βίας. Η αστυνομία τελικά έφτασε στην περιοχή ξεκινώντας έρευνες σε βάρος 34χρονου για σωματική βλάβη, απειλή και προσβολή καθώς και ενός 24χρονου επίσης για σωματική βλάβη.

