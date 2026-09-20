Ρωσία: «Βροχή» κυβερνοεπιθέσεων στις εκλογές – Πάνω από 1000 χτυπήματα καταγγέλλουν οι αρχές και δείχνουν την Ουκρανία

Στο στόχαστρο μιας μεγάλης σειράς κυβερνοεπιθέσεων υποστηρίζει ότι βρέθηκε η Ρωσία, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι βουλευτικές εκλογές στη χώρα. Η ρωσική Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.000 επιθέσεις DDoS σε υποδομές που συνδέονται με την εκλογική διαδικασία.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις στις εκλογές βρίσκονται καλά οργανωμένες ομάδες που δρουν κυρίως από το εξωτερικό. Η πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής, Έλα Παμφίλοβα, ανέφερε ότι υπάρχουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει δημόσια στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

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«Περισσότερες από 1000 επιθέσεις DDoS έχουν καταγραφεί εις βάρος των ρωσικών υποδομών που συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία», δήλωσε η Παμφίλοβα.

Οι επιθέσεις DDoS έχουν στόχο να «φορτώσουν» ένα σύστημα με τεράστιο αριθμό αιτημάτων ταυτόχρονα, ώστε να προκαλέσουν προβλήματα στη λειτουργία του ή να το θέσουν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι «Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από άκρως επαγγελματικές και καλά συντονισμένες ομάδες που χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης» και προέρχονταν κυρίως «από το εξωτερικό». Παράλληλα, σημείωσε ότι «Εξαπολύθηκαν επίσης στοχευμένες επιθέσεις κατά των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της Ρωσίας στο σύνολό τους», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις «φέρουν ενδείξεις ουκρανικής παρέμβασης».

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Ήδη από το Σάββατο, τη δεύτερη ημέρα της ψηφοφορίας, οι ρωσικές αρχές είχαν αναφέρει ότι το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Μόσχα δεχόταν «πολύ ισχυρή κυβερνοεπίθεση».

Παρά τις επιθέσεις, η Εκλογική Επιτροπή ανέφερε ότι το σύστημα συνέχισε να λειτουργεί κανονικά και ότι οι προσπάθειες να επηρεαστεί η λειτουργία του αντιμετωπίστηκαν.