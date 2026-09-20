Καλιφόρνια: Η Uber δίνει 40 εκατ. ευρώ σε οικογένεια 23χρονης που σκοτώθηκε όταν οδηγός την κατέβασε σε αυτοκινητόδρομο

Αποζημίωση «μαμούθ» των 40 εκατ. ευρώ κλήθηκε να πληρώσει η Uber σε οικογένεια μιας 23χρονης που έχασε τη ζωή της σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνιας, αφού ο οδηγός της εταιρείας μεταφορών φέρεται να σταμάτησε το αυτοκίνητο και να της ζήτησε να βγει από αυτό.

Η 23χρονη Έμιλι Νορμαντίν-Πάρκερ είχε κλείσει ένα Uber για να επιστρέψει στο σπίτι της στην Καλιφόρνια μαζί με μια φίλη της στις 12 Αυγούστου 2023, πριν η φίλη της κάνει εμετό μέσα στο αυτοκίνητο, όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα.

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Οι γονείς της δήλωσαν ότι ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου και ανάγκασε τις γυναίκες, οι οποίες ήταν μεθυσμένες, να βγουν από το αυτοκίνητο, μετά από αυτό ένα άλλο όχημα χτύπησε τη Νορμαντίν-Πάρκερ και τη σκότωσε.

Η Uber είχε υποστηρίξει ότι ο οδηγός ήταν ανεξάρτητος συνεργάτης και ότι η εταιρεία δεν ήταν υπεύθυνη για τις πράξεις του, σύμφωνα με το BBC.

«Η Έμιλι έκανε ό,τι η Uber λέει στους επιβάτες να κάνουν – πήρε την υπεύθυνη απόφαση να μην οδηγήσει και εμπιστευτήκαμε την Uber να την φέρει σπίτι με ασφάλεια», δήλωσαν οι γονείς της σε ανακοίνωση σχετικά με την κόρη τους, απόφοιτο του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. «Αυτή η εμπιστοσύνη κόστισε τη ζωή της κόρης μας», προσθέτουν.

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Ο δικαστής Ρίτσαρντ Στόουν διέταξε την εταιρεία μεταφορών να καταβάλει το χρηματικό ποσό στους γονείς της Νορμαντίν-Πάρκερ μετά από μια πενθήμερη διαδικασία «διαιτησίας». Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίου με τη συμμετοχή ενός εξειδικευμένου «διαιτητή», στην περίπτωση αυτή ενός συνταξιούχου δικαστή.

Οι δικηγόροι που εκπροσώπησαν την οικογένεια ανέφεραν ότι, αφού άφησε τις γυναίκες στον αυτοκινητόδρομο, ο οδηγός, Βου Τραν, δεν κάλεσε βοήθεια. Αντ’ αυτού, έβγαλε το αυτοκίνητο από τον δρόμο για να καλέσει την Uber και να απαιτήσει να χρεώσουν τη Νόρμαντιν-Πάρκερ για τον καθαρισμό του οχήματος.

Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την οικογένεια ανέφερε, μάλιστα, ότι η Uber είχε αρχικά προτείνει συμβιβασμό που θα έδινε στους γονείς 10 εκατομμύρια δολάρια και θα τους υποχρέωνε να μην μιλήσουν για το περιστατικό, κάτι που εκείνοι αρνήθηκαν.