Τζόρτζια Μελόνι: Απαγόρευση μπούρκας και χιτζάμπ στα σχολεία – Πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών στις τάξεις

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την Κυριακή (20.09.2026) ότι η κυβέρνησή της πρόκειται να εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της Ιταλίας.

Παράλληλα, όπως είχε ήδη ανακοινώσει ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, η Τζόρτζια Μελόνι πρόσθεσε ότι γονείς ξένων μαθητών με κακές σχολικές επιδόσεις θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευθεί η χρήση μπούρκας και χιτζάμπ.

Giorgia Meloni 🇮🇹 sobre el problema

de la emigración 🛫👋🏻

y el futuro para los jóvenes italianos,

en videomensaje 📼

para el Festival di Open 2026 🎪. pic.twitter.com/lpeAxzQkcI — Meloni En Español (@melonienesp) September 19, 2026

«Τα ιταλάκια δεν πρέπει να αισθάνονται μειονότητα μέσα στα σχολεία, δεν μπορούμε να το δεχτούμε», δήλωσε η Μελόνι, μιλώντας στο φεστιβάλ νέων του κόμματός της «Αδέλφια της Ιταλίας».