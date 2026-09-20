«Αλλαγή χρήσης» για την «Αψίδα του Θριάμβου» του Τραμπ: Από απλό μνημείο σε στρατιωτικό συγκρότημα με drones και ελεύθερους σκοπευτές

Μια «Αψίδα του Θριάμβου» που δεν θα λειτουργεί μόνο ως μνημείο στις ΗΠΑ, αλλά και ως στρατιωτική εγκατάσταση με drones, ελεύθερους σκοπευτές και αποθηκευμένα πυρομαχικά σχεδιάζει πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ στην καρδιά της Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Κυριακή 20.09.2026 στο Truth Social, ότι συμφώνησε να αλλάξει τα σχέδια για τη μεγάλη «Αψίδα του Θριάμβου» που θέλει να κατασκευάσει κοντά στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, ώστε αυτή να χρησιμοποιείται παράλληλα ως στρατιωτικό συγκρότημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη «έπειτα από επίμονο αίτημα του αμερικανικού στρατού και για λόγους εθνικής ασφάλειας», παρουσιάζοντας το νέο σχέδιο ως ένα «άριστης ποιότητας στρατιωτικό συγκρότημα/ Αψίδα του Θριάμβου».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, η κατασκευή θα έχει διπλό ρόλο, καθώς εκτός από το μνημειακό της κομμάτι θα διαθέτει και υποδομές για στρατιωτική χρήση.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι στην εγκατάσταση θα μπορούν να φυλάσσονται μεγάλοι αριθμοί drones, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για άμεση χρήση. Παράλληλα, προβλέπεται η παρουσία ελεύθερων σκοπευτών τόσο στην οροφή όσο και στους χώρους γύρω από την Αψίδα, ενώ θα υπάρχουν και αποθηκευμένα πυρομαχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι «Δεν θα υπάρχει μια αντίστοιχη εγκατάσταση πουθενά στον κόσμο». Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ότι η Ουάσινγκτον είναι η μοναδική, όπως ισχυρίζεται, μεταξύ των «59 καλύτερων πόλεων και πρωτευουσών του κόσμου» που δεν διαθέτει Αψίδα του Θριάμβου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ύστερα από έντονο αίτημα των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και για λόγους Εθνικής Ασφάλειας, συμφώνησα να μετατρέψω τη μεγαλοπρεπή Αψίδα του Θριάμβου, η οποία σχεδιάζεται εδώ και πολλά χρόνια, από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου, στον κυκλικό κόμβο υποδοχής δίπλα στη Γέφυρα Arlington Memorial, σε ένα κορυφαίων προδιαγραφών Στρατιωτικό Συγκρότημα/Αψίδα του Θριάμβου.

Εκεί θα μπορούν να στεγάζονται και να αποθηκεύονται μεγάλοι αριθμοί drones, με δυνατότητα άμεσης χρησιμοποίησής τους, καθώς και Ελεύθεροι Σκοπευτές τόσο στην οροφή όσο και στους χώρους της πλατείας, ενώ επιπλέον θα αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών για ελεύθερους σκοπευτές. Δεν θα υπάρχει καμία άλλη εγκατάσταση σαν αυτή οπουδήποτε στον κόσμο.

Από τις 59 κορυφαίες πόλεις και πρωτεύουσες, η Ουάσινγκτον D.C. ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ, όμως τώρα θα αποκτήσει μία και, με μεγάλη διαφορά, θα είναι η σπουδαιότερη από όλες! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα.

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»