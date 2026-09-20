Βραζιλία: Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της επειδή δεν της άρεσε ο βαθμός – Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε σχολείο στη Βραζιλία, στην πολιτεία Παρά, με βίντεο να καταγράφει τη στιγμή που μια 17χρονη μαθήτρια επιτίθεται με μαχαίρι στην καθηγήτριά της μέσα σε άδεια αίθουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο κρατικό σχολείο Dr. Gerson dos Santos, στην πόλη Καμετά, στη βορειοανατολική Βραζιλία, όταν η μαθήτρια της 11ης τάξης φέρεται να επιτέθηκε στην καθηγήτρια μαθηματικών Μπετανιά ντε Αλμέιντα, επειδή δεν της άρεσε ο βαθμός της.

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Στο βίντεο φαίνεται η 17χρονη να βρίσκεται δίπλα στο γραφείο της εκπαιδευτικού, ενώ αρχικά φαίνεται να παίζει νευρικά με τα μαλλιά της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βγάζει ένα μαχαίρι και κινείται ξαφνικά εναντίον της καθηγήτριας.

Η καθηγήτρια αντιλήφθηκε την επίθεση και προσπάθησε να την αφοπλίσει ξεκινώντας μια έντονη πάλη μέσα στην αίθουσα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο η 17χρονη επιχειρεί να τη χτυπήσει ξανά, ακόμη και κοντά στο πρόσωπο, ενώ η καθηγήτρια προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατευτεί.

Τελικά η καθηγήτρια καταφέρνει να βγει από την αίθουσα με τη μαθήτρια να την αφήνει να φύγει και να μη βγαίνει από την αίθουσα.

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Η μαθήτρια συνελήφθη στο σημείο από την αστυνομία. Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας της Παρά, φέρεται να δήλωσε ότι επιτέθηκε στην καθηγήτρια επειδή «δεν την συμπαθούσε».

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη βαθμολόγηση του διαγωνίσματος της μαθήτριας. Μέλος της οικογένειας της καθηγήτριας δήλωσε στο βραζιλιάνικο μέσο G1 ότι η ντε Αλμέιντα είχε μόλις ολοκληρώσει τη διόρθωση του τεστ όταν δέχθηκε την επίθεση.

Update: Teen stabs teacher as she desperately fights for her life in deadly, caught-on-video attack! Just another reason to arm teachers! pic.twitter.com/JU6TzoLsyw — US Homeland Security News (@defense_civil25) September 19, 2026

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Καμετά, όπου της έγιναν ράμματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα δεν είχε προκαλέσει βλάβη σε κάποιο ζωτικό όργανο και πήρε εξιτήριο.

Η 17χρονη, ως ανήλικη, δεν αντιμετωπίζεται με το ίδιο ποινικό πλαίσιο που ισχύει για έναν ενήλικα στη Βραζιλία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο Τέις Κρους, η οποία μίλησε για την υπόθεση, η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως σοβαρή παραβατική ενέργεια αντίστοιχη με απόπειρα ανθρωποκτονίας και να οδηγήσει την ανήλικη μαθήτρια σε ειδική δομή.