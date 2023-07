«Τραβάει το σχοινί» η Ρωσία στο θέμα της εξαγωγής ουκρανικών – κυρίως – σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Μετά την καταγγελία από τη Ρωσία της υπό την αιγίδα του ΟΗΕ συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά και τον βομβαρδισμό αποθηκών σιτηρών στο λιμάνι της Οδησσού, φαίνεται πως η Μόσχα επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του Εμανουέλ Μακρόν και άλλων ευρωπαίων ηγετών πως χρησιμοποιεί τα σιτηρά και την πιθανή επισιτιστική κρίση στις φτωχότερες χώρες του κόσμου ως «όπλο».

Το απόγευμα της Τετάρτης, 19/7/2023, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι θα θεωρεί, από τα μεσάνυχτα της 20ής Ιουλίου, όλα τα πλοία που ταξιδεύουν με προορισμό τα λιμάνια της Ουκρανίας στην Μαύρη Θάλασσα ως δυνητικούς μεταφορείς στρατιωτικών φορτίων και κατά συνέπεια ως πιθανούς στόχους.

Στην ανακοίνωση του που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι μερικές περιοχές στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά τμήματα των διεθνών υδάτων της Μαύρης Θάλασσας κηρύσσονται προσωρινά επικίνδυνες για την ναυσιπλοΐα και ότι τα κράτη υπό την σημαία των οποίων ταξιδεύουν τα πλοία θα θεωρούνται εμπλεκόμενα στην σύρραξη της Ουκρανίας με το μέρος του Κιέβου.

TASS- “The Russian Ministry of Defense announced that from 00:00 Moscow time on July 20, ships traveling through the Black Sea to the ports of Ukraine will be considered as carriers of military cargo” pic.twitter.com/G9uT231sKw