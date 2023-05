Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση του ισχυρίζεται ότι οι σαμποτέρ που εισέβαλαν χθες στην περιοχή του Μπελγκορόντ αποκλείσθηκαν και εξοντώθηκαν ενώ όσοι απέμειναν απωθήθηκαν στο ουκρανικό έδαφος έως την πλήρη εξόντωση τους.

Στην καθιερωμένη ενημέρωση του το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι περισσότεροι από 70 μαχητές σκοτώθηκαν.

«Κατά την διάρκεια της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, η αεροπορία και το πυροβολικό και τμήματα φύλαξης των κρατικών συνόρων της Δυτικής στρατιωτικής διοίκησης απέκλεισαν και εξόντωσαν τους εθνικιστές» αναφέρεται στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

The Russian Defense Ministry said it had "defeated all nationalist formations" in Belgorod Region



The ministry claimed that 70 "Ukrainian terrorists" had been killed and the rest had been pushed back into Ukrainian territory. pic.twitter.com/Pd0UTBks1A