Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από την δολοφονική επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε ο παγκοσμίου φήμης συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, κατά την διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Υόρκη. Ο 75χρονος παραμένει διασωληνωμένος, ενώ κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι και έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ταυτοποίησε τον δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον Σαλμάν Ρούσντι και, όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον 24χρονο Χάντι Ματάρ, κάτοικο Νιου Τζέρσεϊ. Η κύρια ιρανική υπερσυντηρητική εφημερίδα Καϊχάν τον συνεχάρη σήμερα για την επίθεση στον συγγραφέα των «Σατανικών στίχων», ο οποίος είναι εδώ και πάνω από 30 χρόνια ο στόχος ενός ιρανικού φετφά.

«Μπράβο σ’ αυτό το θαρραλέο και με συνείδηση του καθήκοντός του άνδρα, ο οποίος επιτέθηκε στον αποστάτη και φαύλο Σαλμάν Ρούσντι», γράφει η εφημερίδα Καϊχάν, ο επικεφαλής της οποίας διορίζεται από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. «Ας φιλήσουμε το χέρι αυτού που έσκισε το λαιμό του εχθρού του Θεού με ένα μαχαίρι», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Την επίσημη γραμμή ακολούθησαν όμως και πολλά άλλα ιρανικά ΜΜΕ. Η κρατική εφημερίδα Iran έγραψε πως «ο λαιμός του διαβόλου επλήγη με ένα ξυράφι», ενώ ο σύμβουλος της ομάδας διαπραγματευτών για το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος Μοχαμάντ Μαραντί έγραψε στο Twitter: «Δεν θα κλάψω για ένα συγγραφέα ο οποίος καταγγέλλει με ατέλειωτο μίσος και ατέλειωτη περιφρόνηση τους μουσουλμάνους και το ισλάμ».

Ο Σαλμάν Ρούσντι είχε προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις σε ένα μέρος του μουσουλμανικού κόσμου με την έκδοση, το Σεπτέμβριο 1988, των «Σατανικών στίχων». Ο ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί εξέδωσε το 1989 ένα φετφά που ζητούσε τη δολοφονία του συγγραφέα.

Ο νεαρός δράστης όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Σαλμάν Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Τσοτόκουα και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από παρευρισκόμενους, προτού συλληφθεί από αστυνομικούς,

Ο Σαλμάν Ρούσντι διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τη DailyMail, ο Σαλμάν Ρουσντί δέχθηκε 10-15 μαχαιριές στον λαιμό του από τον άνδρα που του επιτέθηκε, ο οποίος προσπάθησε να ξεφύγει μετά την επίθεση. Όπως αναφέρει το BBC, που επικοινώνησε με γιατρό που επενέβη στο περιστατικό, δεν χρειάστηκε να του κάνουν ΚΑΡΠΑ επειδή είχε σφυγμό μετά τη σφοδρή επίθεση.

Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε από τον 24χρονο, ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι παραμένει διασωληνωμένος, κινδυνεύει να χάσει την όραση από το ένα του μάτι, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ.

«Τα νέα δεν είναι καλά. Ο Σαλμάν μάλλον θα χάσει την όραση στο ένα του μάτι· τα νεύρα στο χέρι του κόπηκαν· και το ήπαρ του τρυπήθηκε από μαχαιριά και έχει υποστεί ζημιά», ανέφερε ο λογοτεχνικός πράκτοράς Άντριου Γουάιλι, σε γραπτή ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Την επίθεση που δέχθηκε ο Σαλμάν Ρουσντί σχολίασαν τόσο ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, όσο και ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Η επίθεση εναντίον του Σαλμάν Ρουσντί ήταν «φρικιαστική», τόνισε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, Τζέικ Σάλιβαν. «Προσευχόμαστε όλοι για την ταχεία ανάρρωσή του. Και είμαστε ευγνώμονες στους καλούς πολίτες και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας που του προσέφεραν φροντίδες τόσο άμεσα», σημείωσε ο κ. Σάλιβαν μέσω του Twitter.

The attack on Salman Rushdie is appalling. We’re all praying for his speedy recovery. And we’re thankful to good citizens and first responders for helping him so swiftly.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την υποστήριξή του στον συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί, διαβεβαιώνοντας πως «είμαστε σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, στο πλευρό του». «Εδώ και 33 χρόνια, ο Σαλμάν Ρουσντί ενσαρκώνει την ελευθερία και τον αγώνα εναντίον του σκοταδισμού. Το μίσος και η βαρβαρότητα τον χτύπησαν, άνανδρα», ανέφερε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω Twitter, συμπληρώνοντας ότι «ο αγώνας του είναι και δικός μας, οικουμενικός».

For 33 years, Salman Rushdie has embodied freedom and the fight against obscurantism. He has just been the victim of a cowardly attack by the forces of hatred and barbarism. His fight is our fight; it is universal. Now more than ever, we stand by his side.