Σάλος με το σχόλιο του Έλον Μασκ για το μπούστο της Σίντνεϊ Σουίνι

Ο Έλον Μασκ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο κριτικής, αυτή τη φορά για ένα ειρωνικό σχόλιο σχετικά με την εμφάνιση της 28χρονης ηθοποιού Σίντνεϊ Σουίνι – και κυρίως για το μπούστο της – στην πρεμιέρα του ψυχολογικού θρίλερ The Housemaid στο Λος Άντζελες.

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X, που συνδύαζε γραφικό AI και σαρκαστική λεζάντα για το στήθος της ηθοποιού Σουίνι, προκάλεσε κύμα οργής από χρήστες που κατηγόρησαν τον Μασκ για άκομψη και ακατάλληλη συμπεριφορά, ιδίως λόγω της μεγάλης ηλικιακής διαφοράς μεταξύ τους.

Η Σουίνι είχε τραβήξει τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και φούστα με φτερά.

Σε απάντηση βίντεο από την εμφάνισή της, ο Μασκ ανήρτησε ένα εκτός θέματος, όπως χαρακτηρίστηκε, γραφικό που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το υλικό περιλάμβανε αφενός την εικόνα μιας γυναίκας με έντονα χαρακτηριστικά στο στήθος και τη λεζάντα «What it looks like» και αφετέρου ένα σχεδιάγραμμα σώματος με κατακόκκινη, «φλεγμονώδη» σπονδυλική στήλη. Στο σκίτσο, η γυναίκα εμφανιζόταν να λέει τη λέξη «Owie» με παιδική φωνή, υπονοώντας πόνο στην πλάτη λόγω του μεγέθους του στήθους της.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, με πολλούς χρήστες να τη χαρακτηρίζουν τουλάχιστον άκομψη, ιδίως λόγω της μεγάλης ηλικιακής διαφοράς μεταξύ του Μασκ και της ηθοποιού, αλλά και εξαιτίας παλαιότερων σχολίων του προς νεότερες γυναίκες που είχαν επίσης δεχθεί κριτική.

«Είναι 30 χρόνια νεότερή σου. Παράξενο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Άλλοι συνέκριναν την ανάρτηση του Μασκ με προηγούμενες αναρτήσεις που απευθύνονταν σε νεαρές γυναίκες και τις οποίες επίσης βρήκαν ανάρμοστες.

Ένας χρήστης αναφέρθηκε σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση που έκανε ο Έλον Μασκ τον Σεπτέμβριο του 2024 και απευθυνόταν στην Τέιλορ Σουίφτ.

«Εντάξει, Τέιλορ… κέρδισες… Θα σου κάνω ένα παιδί και θα προστατεύσω τις γάτες σου με τη ζωή μου», είχε γράψει ο Έλον Μασκ σε απάντηση στην υποστήριξη της Τέιλορ Σουίφτ προς την Καμάλα Χάρις για την προεδρία στις εκλογές του 2024.

«Μεταξύ αυτής της απάντησης στην Τέιλορ Σουίφτ και της απάντησης στη Sydney Sweeney, δεν ξέρω ποιο tweet του Μασκ είναι πιο αξιολύπητο», έγραψε ο χρήστης.