Πολιτικές προεκτάσεις αποκτά το θρίλερ στον αέρα με αεροπλάνο της Ryanair, που αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους και υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μινσκ από τις αρχές της Λευκορωσίας.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, σκοπός τους ήταν η σύλληψη ενός από τους επιβάτες, του αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου Ραμάν Προτασέβιτς.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: “Το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Ευρωπαίους εταίρους αναφορικά με το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους και προέβη σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ. Πρωταρχικό μας μέλημα η ασφάλεια όλων των επιβατών”.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today. https://t.co/rnUpiqOjch According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM

Οι αρχές, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, επικαλέστηκαν λόγους καταπολέμησης της τρομοκρατίας για να υποχρεώσουν το αεροσκάφος σε αλλαγή πορείας και προσγείωση, ενώ σκοπός τους ήταν η σύλληψη ενός από τους επιβάτες, του Λευκορώσου δημοσιογράφου Ραμάν Προτασέβιτς, ιδρυτή του ενημερωτικού δικτύου στο Ίντερνετ με την ονομασία NEXTA.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ινγκρίτα Σιμονίτε, έγραψε στο Twitter: “Οι επιβάτες και το πλήρωμα της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους βρέθηκαν σε κίνδυνο όταν αναγκάστηκαν να προσγειωθούν στο Μινσκ. Ζητούμε το αεροσκάφος και οι επιβάτες να αναχωρήσουν αμέσως για το Βίλνιους!”.

Passengers and crew of Ryanair flight en route from Athens to Vilnius have been put in danger – when forcibly landed in Minsk.



We demand that the plane and passengers be allowed to fly to Vilnius immediately!