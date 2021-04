Μήνυση σε βάρος δύο αστυνομικών κατέθεσε υπολοχαγός του αμερικανικού στρατού υποστηρίζοντας ότι του επιτέθηκαν βίαια κατά τη διάρκεια τροχαίου ελέγχου. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Δεκέμβριο σε βενζινάδικο της Βιρτζίνια και καταγράφηκε σε βίντεο.

Ο υπολοχαγός Κάρον Ναζάριο υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον του, τον έριξαν βίαια στο έδαφος, έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού εναντίον του, «απειλώντας ότι θα τον σκοτώσουν». Στη μήνυση που υπέβαλε στο δικαστήριο του Νόρφολκ της Βιρτζίνια γίνεται λόγος για φερόμενες παραβιάσεις των συνταγματικών δικαιωμάτων του Ναζάριο και μεταξύ άλλων για επίθεση, παράνομη έρευνα και παράνομη σύλληψη.

Το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθητοποίησης για αστυνομικές συλλήψεις μειονοτήτων και για φυλετική δικαιοσύνη, εν μέσω της εν εξελίξει δίκης για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που πέθανε στα χέρια της αστυνομίας τον περασμένο Μάιο.

Στις 5 Δεκεμβρίου ο Ναζάριο, ο οποίος είναι Λατίνος και μαύρος, φορούσε τη στρατιωτική του παραλλαγή και οδηγούσε το καινούργιο του όχημα παντός εδάφους (SUV) με μια προσωρινή χάρτινη πινακίδα που ήταν εμφανής στο πίσω τζάμι του οχήματος, όταν του έγινε σήμανση να σταματήσει στην άκρη του αυτοκινητόδρομου US 460 στο Ουίντσορ της Βιρτζίνια, μια πόλη περίπου 2.600 κατοίκων και περίπου 70 μίλια νοτιοανατολικά του Ρίτσμοντ.

Όπως αναφέρει η αγωγή, όταν ένα περιπολικό της αστυνομίας του έκανε σήμανση στον Ναζάριο να σταματήσει, εκείνος άναψε το φλας του αυτοκίνητου του, επιβράδυνε και έψαξε ένα σημείο με φωτισμό για να σταματήσει.

Όπως περιγράφεται στην αγωγή, ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε τον ασύρματο λέγοντας ότι ένας οδηγός ενός οχήματος χωρίς πινακίδες «διαφεύγει της αστυνομίας» και θεωρείται «υψηλού κινδύνου» και ένας άλλος αστυνομικός έφτασε στο σημείο.

Ο Ναζάριο σταμάτησε σε ένα κοντινό βενζινάδικο, λιγότερο από δύο λεπτά αφού του έγινε σήμανση να σταματήσει. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, που καταγράφηκε από κάμερες στις στολές των αστυνομικών και το κινητό τηλέφωνο του Ναζάριο, ο υπολοχαγός είπε στους αστυνομικούς ότι φοβάται να βγει από το αυτοκίνητό του. Ένας αστυνομικός του απάντησε. «Ναι, καλά κάνεις και φοβάσαι», τονίζει η αγωγή.

2 police officers used excessive force, threatened Army officer during traffic stop, lawsuit says – CNN https://t.co/oZO7qXL3eV