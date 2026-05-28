Axios: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες – Ξεκινούν συνομιλίες για τα πυρηνικά

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, με στόχο την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση για τη συμφωνία με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το Axios η υπογραφή του μνημονίου θα αποτελούσε τη σημαντικότερη διπλωματική πρόοδο από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλα αυτά, μια οριστική συμφωνία που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα απαιτήσει περαιτέρω και εντατικές διαπραγματεύσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι βασικοί όροι της συμφωνίας είχαν σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί μέχρι την Τρίτη, ωστόσο και οι δύο πλευρές έπρεπε να λάβουν έγκριση από την ανώτατη πολιτική ηγεσία τους.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι η ιρανική πλευρά επέστρεψε αργότερα δηλώνοντας πως είχε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμη να υπογράψει. Το Ιράν, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αυτή την πληροφορία.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, με τον ίδιο να ζητά μερικές ημέρες για να αποφασίσει.

«Ο πρόεδρος ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του είχαν θεωρήσει και σε προηγούμενα στάδια του πολέμου πως βρίσκονταν κοντά σε συμφωνία, χωρίς όμως να υπάρξει τελικά αποτέλεσμα.

Τι θα προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το 60ήμερο μνημόνιο θα προβλέπει ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα είναι «απεριόριστη».

Όπως διευκρίνισε ένας αξιωματούχος, αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλονται διόδια ούτε θα υπάρχουν παρενοχλήσεις πλοίων, ενώ το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα στενά εντός 30 ημερών.

Παράλληλα, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί σταδιακά, ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Επιπλέον, θα ορίζει πως τα πρώτα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του 60ήμερου διαστήματος αφορούν τη διαχείριση και απομάκρυνση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Το μνημόνιο θα προβλέπει ακόμη συζητήσεις για έναν μηχανισμό που θα επιτρέψει στο Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.