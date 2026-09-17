«Σαν στρατόπεδο» σχολείο στη Βρετανία: 25 αποβολές από την πρώτη εβδομάδα – «Έκλειναν δυνατά το φερμουάρ της τσάντας»

Με «στρατόπεδο» παρομοιάζουν το σχολείο των παιδιών τους γονείς στη Βρετανία, μετά την αποβολή 25 μαθητών μόλις την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς, λίγο μετά την ανάληψη καθηκόντων από νέο διευθυντή.

Πρόκειται για το Frome Community College στο Σόμερσετ της Βρετανίας, όπου ο νέος διευθυντής, Νταν Τζέφρις, δήλωσε ότι στηρίζει και τις 25 αποβολές, υποστηρίζοντας ότι επιβλήθηκαν εξαιτίας «επίμονης διατάραξης» της σχολικής λειτουργίας.

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Ωστόσο, ορισμένοι γονείς δηλώνουν «εξοργισμένοι», υποστηρίζοντας ότι μαθητές τιμωρήθηκαν για φαινομενικά ασήμαντους λόγους, όπως ότι έκλεισαν πολύ δυνατά το φερμουάρ της τσάντας τους ή κοίταξαν έξω από το παράθυρο.

Μία από τις μητέρες, η Νάταλι Μόρις, δήλωσε ότι η κόρη της αποβλήθηκε την πρώτη εβδομάδα επειδή «γελούσε νευρικά». «Έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρόσθετες ανάγκες και αισθητηριακές ανάγκες. Το γεγονός ότι αποβλήθηκε ήταν ένα τεράστιο πισωγύρισμα για εκείνη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η κόρη της γελούσε νευρικά επειδή βρισκόταν σε ένα άγνωστο περιβάλλον, με «καινούργια πρόσωπα», και αισθανόταν καταβεβλημένη από την αλλαγή σχολείου.

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Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι άλλοι μαθητές είχαν αποβληθεί επειδή άργησαν μόλις ένα λεπτό, ενώ έκανε λόγο και για επιπτώσεις στην ψυχική υγεία ορισμένων παιδιών. Μάλιστα, όπως είπε, ένας μαθητής αισθάνθηκε την ανάγκη να «κρυφτεί στις τουαλέτες».

«Θέλεις το παιδί σου να αισθάνεται ασφαλές, θέλεις να μαθαίνει. Θέλεις να έχει τις ίδιες ευκαιρίες με κάθε άλλο παιδί. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε να καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών και να μην αντιμετωπίζονται σαν να βρίσκονται σε στρατόπεδο», δήλωσε.

«Τρελή» η πειθαρχία, λένε γονείς

Μία ακόμη μητέρα, η Αν-Μαρί Ράμσεϊ, χαρακτήρισε την πειθαρχία «τρελή».

Όπως ανέφερε, αν η κόρη της «κουνιόταν λίγο ή δεν ήταν συγκεντρωμένη», οδηγούνταν στο λεγόμενο «reset room», έναν χώρο όπου οι μαθητές απομακρύνονται από την τάξη και καλούνται να συμμορφωθούν με τους κανόνες. Η Ράμσεϊ υποστήριξε ότι η κόρη της δεν λαμβάνει εκεί τα απαραίτητα «διαλείμματα κίνησης» που χρειάζεται.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι μαθητές ελέγχονται αυστηρά ακόμη και για το χρώμα των μαλλιών και των νυχιών τους, ενώ ανέφερε ότι οι γονείς αισθάνονται πως «δεν ακούγονται».

Δεν συμμερίζονται, πάντως, όλοι οι γονείς την ίδια άποψη. Η Λιζ Χάλιγουελ δήλωσε ότι ο νέος διευθυντής «ήρθε και φροντίζει να τηρούνται οι κανόνες».

Όπως είπε, εφόσον η εφαρμογή των κανόνων είναι «δίκαιη και συνεπής για όλους», είναι ικανοποιημένη από την προοπτική μιας «πιο συνεπούς εκπαίδευσης» για το παιδί της.

Ο καθηγητής κινηματογράφου και μέσων ενημέρωσης Σεθ Λέβινγκτον υπερασπίστηκε επίσης τη νέα προσέγγιση.

«Η ιδέα είναι να υπάρχουν σαφείς και συνεπείς διαδικασίες που θα επιτρέπουν την καλύτερη δυνατή μάθηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα μηνύματα από το σχολείο παραμένουν θετικά.

«Θέλουμε μάθηση χωρίς περισπασμούς, θέλουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, πρέπει να προσπαθείς όσο περισσότερο μπορείς. Τίποτα από αυτά δεν έχει αλλάξει», ανέφερε.

Η απάντηση του διευθυντή

Ο Νταν Τζέφρις, ωστόσο, δίνει διαφορετική εικόνα. Υποστήριξε ότι καμία από τις αποβολές δεν επιβλήθηκε για λόγους όπως η σχολική στολή ή η καθυστέρηση, αλλά αφορούσε περιστατικά «ανυπακοής που οδήγησαν σε διατάραξη της λειτουργίας του σχολείου».

Ο πρώην παίκτης και προπονητής του ράγκμπι δήλωσε ότι ένας μαθητής θα έπρεπε να επιδείξει «πλήρη ανυπακοή» και να προκαλέσει διαταραχή τέσσερις φορές, σύμφωνα με την πολιτική του σχολείου, προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής.

«Είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι είμαστε συμπεριληπτικοί και ότι διατηρούμε πραγματικά υψηλά πρότυπα», ανέφερε.

Επίσης, υποβάθμισε τη διάσταση του αριθμού των αποβολών, ζητώντας να εξεταστεί σε σχέση με τον συνολικό μαθητικό πληθυσμό. «Έχουμε 1.400 παιδιά στο κολέγιο. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε συνολικά 20 ημέρες αποβολών, με ορισμένα παιδιά να λαμβάνουν περισσότερες από μία ημέρες», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η τήρηση των σχολικών κανόνων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν με μεγαλύτερη συνέπεια τους κανόνες συμπεριφοράς, ώστε οι μαθητές να αισθάνονται «ασφαλείς για να μάθουν».