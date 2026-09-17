Υεμένη: Βίντεο από το φερόμενο χτύπημα των Χούθι σε μαχητικό F-15 της Σαουδικής Αραβίας

Βίντεο που φέρεται να καταγράφει την κατάρριψη μαχητικού F-15 της Σαουδικής Αραβίας πάνω από την Υεμένη την Τετάρτη (16.09.2026) έδωσαν στη δημοσιότητα οι Χούθι, υποστηρίζοντας ότι το αεροσκάφος επλήγη από πύραυλο εδάφους-αέρος στην επαρχία Μαρίμπ.

Στο βίντεο που έδωσαν οι Χούθι φαίνεται αρχικά, μέσω ηλεκτρονικής απεικόνισης, ένας πύραυλος να πλήττει αεροσκάφος και στη συνέχεια οι Χούθι να εξετάζουν συντρίμμια σε ερημική περιοχή. Μέχρι στιγμής, η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επισήμως τους ισχυρισμούς των Χούθι.

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Σε ένα από τα πλάνα, οι ένοπλοι σηκώνουν τμήμα που μοιάζει με ουραίο πτερύγιο και φέρει τη σημαία της Σαουδικής Αραβίας και τον αριθμό «5539».

Σε ανακοίνωσή τους, οι Χούθι ανέφεραν ότι το αμερικανικής κατασκευής μαχητικό «καταρρίφθηκε με πύραυλο εδάφους-αέρος τοπικής κατασκευής», ενώ «εκτελούσε εχθρικές επιχειρήσεις» πάνω από τη Μαρίμπ.

BREAKING: Footage shows the moment a Houthi surface-to-air missile hit the Saudi F-15SA over Marib, and the wreckage on the ground. https://t.co/FXaqky0IrD pic.twitter.com/gOFILPtB3w — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 16, 2026

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Γιαχία Σαρί, υποστήριξε επίσης ότι οι δυνάμεις των Χούθι «κατάφεραν να καταρρίψουν ένα σαουδαραβικό μαχητικό F-15» την ώρα που πραγματοποιούσε επιχειρήσεις στην περιοχή.

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Δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα το βίντεο, ούτε την αυθεντικότητα του υλικού, ούτε την ακριβή τοποθεσία στην οποία καταγράφηκε.

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ενώ παράλληλα έχουν επεκτείνει τον έλεγχό τους σε νέες περιοχές.

Την περασμένη εβδομάδα κατέλαβαν παράκτια πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα και νησί κοντά σε κρίσιμη θαλάσσια δίοδο, εξέλιξη που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών μεταφορών στην περιοχή.