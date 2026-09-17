NASA: Ανακαλύφθηκε νέος, τεράστιος κρατήρας στη Σελήνη – Διαμέτρου 220 μέτρων

Νέο κρατήρα στη Σελήνη ανακάλυψαν οι επιστήμονες της NASA με διάμετρο 220 μέτρα και βάθος 43 μέτρα, είναι ο μεγαλύτερος που έχει δημιουργηθεί από πρόσκρουση τα τελευταία χρόνια.

Ο κρατήρας στη Σελήνη με τις απότομες πλαγιές, έχει μέγεθος μεγαλύτερο από το Κολοσσαίο, ο οποίος προκλήθηκε από μια ισχυρή πρόσκρουση ουράνιου σώματος πριν από δύο χρόνια.

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Ένα φαινόμενο τέτοιας κλίμακας εκτιμάται ότι συμβαίνει μόνο μία φορά κάθε 132 χρόνια, ανέφεραν οι ερευνητές, χαρακτηρίζοντας τον κρατήρα αυτό θησαυρό πληροφοριών, ενώ η NASA προετοιμάζεται να κατασκευάσει μια βάση για αστροναύτες στη Σελήνη.

«Το γεγονός αυτό αποτελεί μια στατιστικά σπάνια, πρακτικά μοναδική στη ζωή, παρατήρηση», έγραψαν οι επιστήμονες σε μία από τις δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν για το θέμα την Τετάρτη στο περιοδικό Science Advances.

H περιοχή της Σελήνης πριν και μετά την πρόσκρουση του ουράνιου σώματος, μεγέθους όσο μία εξαώροφη πολυκατοικία – Φωτ.: NASA/Goddard Space Flight Center/Intuitive Machines via AP

Το ρομποτικό διαστημόπλοιο «Lunar Reconnaissance Orbiter» της NASA εντόπισε τον κρατήρα στην ορατή πλευρά της Σελήνης, τον Μάιο του 2024, αμέσως μετά τη δημιουργία του από πρόσκρουση θραύσματος αστεροειδούς ή κομήτη (μεγέθους όσο μία εξαώροφη πολυκατοικία). Η πρόσκρουση στη Σελήνη δεν ανιχνεύθηκε σε πραγματικό χρόνο από τηλεσκόπια στη Γη και στο Διάστημα.

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Μέσα στον τεράστιο όγκο δεδομένων, οι επιστήμονες δεν εντόπισαν τις ευρυγώνιες εικόνες του LRO έως τον Αύγουστο του 2025. Το διαστημικό σκάφος συνέλεξε πιο λεπτομερείς εικόνες το περασμένο φθινόπωρο, ενώ η ανακάλυψη επιβεβαιώθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους.

The Moon’s got a big new crater! 🕳️



Spotted by NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter, the McGetchin crater formed when a rock as big as a six-story building crashed into the Moon. It’s 141 feet deep and wider than the length of two football fields.🪨💥🌕https://t.co/I2fX7bPts1 pic.twitter.com/Zft4mKUv1Z — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 16, 2026

Ο κρατήρας –που πήρε το όνομά του από τον αείμνηστο Τόμας ΜακΓκέτσιν, πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Σεληνιακών και Πλανητικών Ερευνών του Χιούστον– είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από τον προηγούμενο «κάτοχο» του ρεκόρ που είχε εντοπίσει το LRO πριν από μια δεκαετία.

Γεμάτη κρατήρες από τα αρχαία χρόνια, η Σελήνη φιλοξενεί μερικούς από τους μεγαλύτερους κρατήρες πρόσκρουσης του ηλιακού συστήματος, μεταξύ αυτών έναν με διάμετρο μεγαλύτερη από 2.400 χιλιόμετρα.