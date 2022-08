Αρνητικό είναι το τεστ ναρκωτικών της πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, το οποίο έκανε η ίδια μετά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τη δείχνουν να βρίσκεται σε ένα… έξαλλο πάρτι με φίλους της.

Η Σάνα Μαρίν έκανε οικειοθελώς το τεστ ναρκωτικών την περασμένη εβδομάδα, μετά τον σάλο που ξέσπασε με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το πάρτι, προκαλώντας και τις αντιδράσεις άλλων Φινλανδών βουλευτών, που της ζήτησαν να κάνει το τεστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα έκανα τεστ για ναρκωτικά και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα σε μία εβδομάδα», είχε αναφέρει η ίδια σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην επίσημη κατοικία της, στην Κεσαράντα της Φινλανδίας, την περασμένη Παρασκευή (19.8.2022).

«Ακόμη και στα εφηβικά μου χρόνια, δεν είχα κάνει χρήση κανενός είδους ναρκωτικών. Έκανα τις εξετάσεις για να είμαι σίγουρη», πρόσθεσε η Φινλανδή πρωθυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι αναστατωμένη που αυτά τα βίντεο έχουν δημοσιοποιηθεί. Αφορούσαν εμένα να κάνω μια βραδινή έξοδο με φίλους. Κάνω πάρτι – ακόμα και έξαλλα – χορεύοντας και τραγουδώντας» εξήγησε η Σάνα Μάριν, στην πρώτη της αντίδραση μετά την κυκλοφορία των βίντεο στα social media.

Finnish Prime Minster Sanna Marin proving when you work hard, you can play hard 😎👌🎉 pic.twitter.com/8EjQjDUJPc