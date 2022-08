Μόλις μία ημέρα μετά το βίντεο από το πάρτι που συμμετείχε και για το οποίο κατηγορήθηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών, η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, καλείται να διαχειριστεί το σάλο που έχει προκληθεί στη χώρα της, καθώς δόθηκε στη δημοσιότητα και νέο βίντεο από άλλη νυχτερινή της έξοδο.

Το βίντεο προέρχεται από νυχτερινό κέντρο, λίγο μετά τις 2.30 τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου, και δείχνει την πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Σάνα Μαρίν, να χορεύει αισθησιακά με έναν άνδρα, ο οποίος κάποια στιγμή την φιλά στο λαιμό. Το… ζήτημα είναι ότι ο άνδρας δεν είναι ο σύζυγός της, Μάρκους Ραϊκόνεν, με τον οποίο είναι μαζί 18 χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα παιδί…

Σύμφωνα με τα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός, Olavi Uusivirta.

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd