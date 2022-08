«Θέλω να δείξω ότι υπάρχουν απλοί άνθρωποι με συνηθισμένη ζωή σε αυτές τις θέσεις», απάντησε η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, για τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και προκάλεσαν σάλο, στα οποία φαίνεται να κάνει πάρτι με φίλους ενώ «η χώρα περνάει κρίση».

Έντονες είναι οι αντιδράσεις πολιτών της Φινλανδίας μετά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και δείχνουν την πρωθυπουργό της χώρας, Σάνα Μάριν, να κάνει πάρτι με φίλους, καθώς «δεν αρμόζει στο αξίωμά της αυτή η συμπεριφορά. Ωστόσο, υπήρχαν και αυτοί που κατηγόρησαν όσους την «έκραξαν» για σεμνοτυφία.

Η ίδια απάντησε, υπερασπιζόμενη τον εαυτό της, σε ζωντανή μετάδοση στην έναρξη της καλοκαιρινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, λέγοντας πως γνώριζε ότι την τράβηξαν βίντεο αλλά πίστευε ότι θα παραμείνουν ιδιωτικά.

«Είμαι αναστατωμένη που αυτά τα βίντεο έχουν δημοσιοποιηθεί. Αφορούσαν εμένα να κάνω μια βραδινή έξοδο με φίλους. Κάνω πάρτι – ακόμα και έξαλλα – χορεύοντας και τραγουδώντας» εξήγησε η Σάνα Μάριν.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool… maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8