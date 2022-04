Στη Μέκκα, τον ιερό τόπο των Μουσουλμάνων, βρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που βρίσκεται από χθες στη Σαουδική Αραβία προκειμένου να κάνει… επίθεση φιλίας στο βασίλειο. Είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος πρόεδρος επισκέπεται τη χώρα μετά την άγρια δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι.

Με τα οικονομικά προβλήματα να «γονατίζουν» την Τουρκία και να απειλούν, ίσως πρώτη φορά τόσο έντονα, την παραμονή του στην εξουσία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο ξέχασε την εκτέλεση του Τζαμάλ Κασόγκι μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη αλλά και τη δική του ψυχρή συμπεριφορά στον μπιν Σαλμάν στη σύνοδο της G20 πριν από μερικά χρόνια, όταν δεν του έριξε ούτε… βλέμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ερντογάν προσευχήθηκε στη Μέκκα μαζί με την αντιπροσωπεία του, μεταξύ των οποίων ο εξ απορρήτων του Ιμπραΐμ Καλίν και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Τα μέτρα ασφαλείας στο Μασγίντ αλ-Χαράμ ήταν κάτι περισσότερο από δρακόντεια, όπως φαίνεται και στα video που ανέβηκαν στα social media.

Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan visited Masjid Al Haram, Makkah and performed Umrah along with his delegation today His Excellency also prayed Voluntary Prayers inside the Holy Ka’bah pic.twitter.com/4pI4UFWBz3

https://twitter.com/Kadir6700/status/1519867123618697216?s=20&t=jJ5aJTDe_T6n5-EDfYeF4Q

Ο πρόεδρος της Τουρκίας βρίσκεται από χθες (28.04.2022) στη Σαουδική Αραβία και ήδη έχει συναντηθεί, σε θερμότατο κλίμα, με τον βασιλιά Σαλμάν και τον διάδοχο του θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Με τον τελευταίο, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA, συζήτησαν για «τα μέσα ανάπτυξης» των διμερών σχέσεων.

Ο μπιν Σαλμάν και ο Ερντογάν «εξέτασαν τις τουρκοσαουδαραβικές σχέσεις και τους τρόπους με τους οποίους αυτές θα μπορέσουν να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς», ανέφερε το SPA μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών.

This reconciliation is fantastic. I’m old enough to remember when the experts said it was “impossible.” Now that the impossible is possible, let’s get creative. | Crown Prince Mohammed bin Salman receives President Recep Tayyip Erdogan in Jeddah. pic.twitter.com/3Qpu9W7CRZ