Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν και πολλές άλλες μουσουλμανικές χώρες λένε «ναι» στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκαλέσει δεκάδες ηγέτες απ’ όλον τον κόσμο να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein / File Photo

Την πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να ενταχθούν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» αποδέχθηκαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Ινδονησία, Πακιστάν.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάθε χώρα θα υπογράψει τη συμφωνία ένταξής της στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ,  με βάση τις δικές της νομικές διαδικασίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προσκαλέσει δεκάδες ηγέτες απ’ όλον τον κόσμο να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Το Ριάντ χαιρέτισε «τις ειρηνευτικές προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου, μολονότι διπλωμάτες εκφράζουν φόβους ότι αυτό το Συμβούλιο θα πλήξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Χθες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν την πρόσκληση του Τραμπ.

