Πηγή φωτογραφίας: Twitter

Οι Ιρλανδοί βγήκαν για ψώνια σήμερα, για να συγκεντρώσουν αρκετά αποθέματα τροφίμων και κυρίως ψωμιού, εν όψει της άφιξης της καταιγίδας Έμμα που προβλέπεται ότι θα προκαλέσει τη χειρότερη χιονόπτωση στη χώρα από το 1982.

Στη χώρα έχει κηρυχθεί «κόκκινος» συναγερμός για την Πέμπτη και οι αρχές καλούν από τώρα τον κόσμο να μην κυκλοφορεί ασκόπως στους δρόμους.

Ορισμένοι αποφάσισαν να τηρήσουν κατά γράμμα αυτή τη σύσταση: αγόρασαν τρόφιμα για πολλές ημέρες και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί πολλές φωτογραφίες που δείχνουν άδεια τα ράφια των σουπερμάρκετ.

Why is everyone worried about #breadwatch? There's not a potato to be found in @lidl_ireland 🥔🌨️ #StormEmma pic.twitter.com/GXIVXh9LnI — Lou McCormack (@LouisemcDublin) February 27, 2018

Η αλυσίδα καταστημάτων Lidl επιβεβαίωσε ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση στις πωλήσεις καθώς πολλοί είναι εκείνοι που συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης για να αντιμετωπίσουν την κακοκαιρία. Και τα σουπερμάρκετ Tesco ανακοίνωσαν ότι αύξησαν τις παραγγελίες τους σε ψωμί κατά 20% για να ανταποκριθούν στη ζήτηση.

Στο Twitter, πολλοί χρήστες αστειεύονταν με την κατάσταση αναρτώντας φωτογραφίες από τα άδεια ράφια των αρτοποιείων. «Προφανώς, οι κάτοικοι του Φέριμπανκ και του Σλίβερι παίρνουν πολύ σοβαρά τα πράγματα» έγραψε ένας, κάτω από τις φωτογραφίες καταστημάτων όπου ακόμη και το γάλα και τα λαχανικά είχαν εξαφανιστεί.

Τα χάσταγκ #snowmaggedon («χιονο-Αρμαγγεδών») και #breadwatch («Περιπολία ψωμιού») έκαναν θραύση και αρκετοί ήταν εκείνοι που δήλωναν έκπληκτοι για τις πρωτοφανείς προετοιμασίες για μια κακοκαιρία που αναμένεται ότι θα διαρκέσει μόνο δύο ημέρες. Άλλοι εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία για να ανταλλάξουν συνταγές για την παρασκευή ψωμιού στο σπίτι, διαπιστώνοντας ότι πουλήθηκαν εν ριπή οφθαλμού όλοι οι τύποι ψωμιού.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ