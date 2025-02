Τζέι Ντι Βανς: «Υπάρχει νέος σερίφης στην Ουάσιγκτον – Η απειλή για την Ευρώπη έρχεται εκ των έσω, όχι από Κίνα και Ρωσία»

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, μίλησε σήμερα (14.02.2025) στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια και εξαπέλυσε ευρεία επίθεση στην Ευρώπη, αναφερόμενος σε ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και γενικότερα τις δυτικές αξίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ελευθερία της έκφρασης.

Ο Τζέι Ντι Βανς άφησε άφωνο το κοινό, με αρχηγούς κρατών και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη συμμαχικών κρατών να παρακολουθούν άναυδοι την σκληρή κριτική που άσκησε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, με ευθείες βολές κατά ευρωπαϊκών πολιτικών, αφηγημάτων και θέσεων, προκαλώντας αμηχανία στους Ευρωπαίους συμμετέχοντες.

Αρχικά, ο Τζέι Ντι Βανς τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να «ενισχύσει» την άμυνά της και οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν σε άλλες περιοχές του κόσμου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «στην Ουάσινγκτον, υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη».

«Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, ως μέρος μιας κοινής συμμαχίας, οι Ευρωπαίοι να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ η Αμερική εστιάζει σε περιοχές του κόσμου που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο», δήλωσε ο Βανς.

Μιλώντας προς Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, ο ίδιος δήλωσε ότι η ελευθερία της έκφρασης «υποχωρεί» ιδιαίτερα στην Ευρώπη, λέγοντας πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα «παλέψει» για να «υπερασπιστεί» την ελευθερία της έκφρασης.

