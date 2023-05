Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Άδανα της Τουρκίας. Το βάθος του σεισμού βρίσκεται μόλις στα 6,6 χιλιόμετρα, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για επιφανειακή δόνηση.

Ο σεισμός των 4,9 Ρίχτερ έχει επίκεντρο στην περιοχή Saimbeyli των Αδάνων στη νότια Τουρκία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες.

Όπως αναφέρει η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet», το βάθος του σεισμού ανακοινώθηκε στα 6,6 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με την AFAD, γίνονται έρευνες για να διαπιστωθούν τυχόν ζημιές.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:

#Earthquake (#deprem) possibly felt 24 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/3xnLhMTUIH