Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα
Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18.09.2025, στην Ινδονησία

Ο σεισμός, είχε μέγεθος 6,3 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ και το επίκεντρό του ήταν στην Δυτική Παπούα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ.

Σύμφωνα με τον «Οργανισμός Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής» της Ινδονησίας ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Παράλληλα, υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι. 

