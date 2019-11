Ο σεισμός των 6 Ρίχτερ στη Χιλή έγινε αισθητός στις 18:53 (σ.σ. 23:53 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή όπου βρίσκονται οι πόλεις Κοκίμπο, Βαλπαραΐσο και Σαντιάγο, ανέφερε το εθνικό σεισμολογικό κέντρο (CSN). Το κέντρο εκτίμησε ότι η δόνηση ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών. Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS) από την πλευρά του εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6 βαθμών. Την ίδια εκτίμηση έκανε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιγιαπέλ (βόρεια), ενώ το εστιακό του βάθος ήταν 65 χιλιόμετρα, κατά το CSN.

Δείτε τη στιγμή του σεισμού στη Χιλή

6.4 Earthquake in Chile and the protestors do NOT move. #Chile https://t.co/W9DWHwO591

Δεν υπήρξαν θύματα από τον σεισμό, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πρωτεύουσα Σαντιάγο, όπου δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές ήταν και πάλι συγκεντρωμένοι. Τη στιγμή του σεισμού προκλήθηκε πανικός στον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος στην πρωτεύουσα, καθώς συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα η διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης. Οι διαδηλωτές όμως, παρά τις κραυγές τρόμου, δεν έφυγαν από το σημείο.

Όταν έγινε ο σεισμός, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας δεν συγκράτησε κραυγές τρόμου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

A 6.1° earthquake hit Chile at 16:53 local time. The epicenter was 21 Kms at the east of the Los Vilos locality. The quake was strongly felt in Santiago, but that didn't stop protesters to continue demonstrating against President @sebastianpinera's government. pic.twitter.com/pjCQzqxQQM

