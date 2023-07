Σεισμός 7,3 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή της Χερσονήσου της Αλάσκας σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών USGS.

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Σύστημα Προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,3 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

7.3-magnitude #earthquake hits north of Sand Point in the #Alaska Peninsula.#Tsunami warning issued for parts of Alaska after 7.3 earthquake.