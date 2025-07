Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Ανησυχία για τα πυρηνοκίνητα υποβρύχια Borei-A

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Ρωσία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Καμτσάτκα. Το τσουνάμι που προκλήθηκε έπληξε τη Σέβερο-Κουρίλσκ με κύματα άνω των 3 μέτρων – το πιο ισχυρό κύμα έφτασε τα 5 μέτρα, σύμφωνα με το RIA Novosti.

Την ίδια ώρα, αυξημένη ανησυχία επικρατεί για τη βάση των πυρηνοκίνητων υποβρυχίων κλάσης Borei-A, η οποία βρίσκεται στην ίδια χερσόνησο στην Ρωσία, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για ζημιές, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν λόγο για πιθανές φθορές στις εγκαταστάσεις της βάσης. Οι ρωσικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πλημμύρας από τα κύματα του τσουνάμι – κάτι που θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τον Στόλο του Ειρηνικού.

