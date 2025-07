Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Εξερράγη το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι – Στις ακτές των ΗΠΑ το τσουνάμι μετά τη Χαβάη και την Ιαπωνία

Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι που βρίσκεται στη χερσόνησο της Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας άρχισε να εκρήγνυται μετά τον θηριώδη σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (30.07.2025). Το επακόλουθο τσουνάμι προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό στις ακτές των χωρών που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως μετέδωσε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, καυτή λάβα ρέει από το Κλιουτσεφσκόι στην Καμτσάτκα προς τα κάτω στη δυτική πλαγιά, ενώ ισχυρή λάμψη είναι ορατή πάνω από το ηφαίστειο και ακούγονται εκρήξεις, λίγες ώρες αφότου «χτύπησε» ο τρομερός σεισμός των 8,8 Ρίχτερ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διασώστες συνέστησαν να μην επισκέπτονται το ηφαίστειο, καθώς και πολλά άλλα ηφαίστεια, λόγω της αυξημένης δραστηριότητας που είχε καταγραφεί.

Klyuchevskaya Sopka, Eurasia's tallest active volcano (4,750m), has erupted in Russia's Kamchatka region following an earthquake, per state media. Tourists remain undeterred, eager to witness lava flows, crater glows & nighttime explosions—despite risky conditions and past…

Το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι, που έχει ύψος 4. 850 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι. Η τελευταία φορά που εξερράγη ήταν τον Απρίλιο του 2025.

После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка



«Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы», — сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.



— Ранее вулкан выбросил пепел на высоту до…

Στο μεταξύ, ο τεράστιος σεισμός είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή από το 1952 και έχει προκαλέσει τσουνάμι στις ρωσικές ακτές, στην Ιαπωνία και στη Χαβάη, οι οποίες βρίσκονται σε συναγερμό, όπως και η δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Στην Καλιφόρνια έφτασαν τα πρώτα κύματα μόλις 30 εκατοστών από το τσουνάμι που προκάλεσε ο τρομερός σεισμός των 8,8 Ρίχτερ, ενώ νωρίτερα στην Ιαπωνία σημειώθηκε τσουνάμι 1,3 μέτρων με αποτέλεσμα να εκκενωθεί όλη η ανατολική ακτή.

Την ίδια ώρα εκκενώθηκε το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα, το οποίο είχε πληγεί το 2011.

Στη Χαβάη μετά το τσουνάμι των 1,7 μέτρων, οι κάτοικοι είχαν κληθεί να απομακρυνθούν από τις παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές υποβαθμίζουν τον κίνδυνο, ενώ υποστηρίζουν ότι είναι ασφαλής η επιστροφή των κατοίκων στις περιοχές που εκκενώθηκαν.

Eyewitness footage shows tsunami waves crashing onto the coastal town of Severo-Kurilsk in Russia's Sakhalin region following an earthquake in Kamchatka.

.#WIONUncut #Russia #Tsunami #TsunamiWARNING

Στη ρωσική Άπω Ανατολή, έχουν σημειωθεί μικρής έκτασης ζημιές.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για θύματα, παρά μόνο κάποιοι μικροτραυματισμοί.

Ωστόσο, στην Ιαπωνία, μία 58χρονη γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, σκοτώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε και έπεσε σε έναν γκρεμό.

«Τα χειρότερα στη Χαβάη έχουν περάσει»

Το «χειρότερα έχουν περάσει», δήλωσε ο διευθυντής του Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού.

Η μόνη προειδοποίηση για τσουνάμι που παραμένει στις ΗΠΑ είναι στη Βόρεια Καλιφόρνια.

#BREAKING: Watch as footage taken from Hilo, Hawaii shows seawater flooding into local streets causing possible damage as tsunami waves strike the area. Officials continue to urge residents to avoid the coastline and remain on higher ground until the threat has fully passed

Η προειδοποίηση για τσουνάμι στην πολιτεία της Χαβάης υποβαθμίστηκε σε συμβουλευτική, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

«Ταχεία και καταστροφική άνοδος» στην Καλιφόρνια

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Λος Άντζελες στην πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ αναφέρει ότι υπάρχει «μία ταχεία και καταστροφική άνοδος της στάθμης της θάλασσας» στο Πορτ Σαν Λουίς, η οποία «από άμπωτη μετατρέπεται σε παλίρροια σε λίγα μόλις λεπτά».

«Μην επιστρέψετε στις πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς τα νερά θα υποχωρήσουν, αλλά ενδέχεται να επιστρέψουν πολλές φορές τις επόμενες 24 ώρες, και το πρώτο κύμα μπορεί να μην είναι το μεγαλύτερο», προειδοποίησε τους κατοίκους.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Ένας σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ, έπληξε τις ακτές της ανατολικής Ρωσίας.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν ρηχός, σε βάθος 19,3 χλμ., με επίκεντρο 119 χλμ. ανατολικά – νοτιοανατολικά της ρωσικής πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θανάτους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Αρκετές χώρες στον Ειρηνικό Ωκεανό εξέδωσαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι και προέτρεψαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις παράκτιες περιοχές.

Στην αμερικανική πολιτεία της Χαβάης, η προειδοποίηση για τσουνάμι υποβαθμίστηκε σε συμβουλευτική, επιτρέποντας στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Δεν υπάρχει επίσης περαιτέρω απειλή τσουνάμι για τα νησιά Γκουάμ, Ρότα, Τινιάν ή Σαϊπάν στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο ισχυρότερος σεισμός στην περιοχή από το 1952

Η στιγμή που η ισχυρή σεισμική δόνηση χτυπά την χερσόνησο Καμτσάτκα στην Ανατολική Ρωσία:

Σειρήνες προειδοποιούν τους πολίτες για τσουνάμι.

Αμέσως μετά παλιρροϊκά κύματα εισβάλουν στη στεριά.

Ο κυβερνήτης της Καμτσάτκα ανέφερε:

«Ζούμε σε μια περιοχή με αυξημένο κίνδυνο σεισμικής δραστηριότητας, και αυτό δεν είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς. Καλώ όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην πανικοβληθούν».

Οι αρχές καλούν τον κόσμο να παραμείνει ψύχραιμος.

Η Καμτσάτκα βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή στον Βόρειο Ειρηνικό Γνωστή ως το «Δαχτυλίδι της φωτιάς».

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σεισμό που έχει καταγραφεί στην περιοχή από το 1952 ενώ το εστιακό του βάθος ήταν πολύ μικρό.

Σε συναγερμό τέθηκαν περιοχές του Ειρηνικού

Εξαιτίας του σεισμού σε συναγερμό βρίσκονται πολλές περιοχές στον Ειρηνικό.

Στην Ιαπωνία όπου οι μνήμες του τσουνάμι του 2011 είναι ακόμα νωπές, οι αρχές εξέδωσαν εντολή εκκένωσης για περίπου 2 εκατομμύρια πολίτες.

Στις παράκτιες περιοχές οι πολίτες έλαβαν μήνυμα να ανέβουν στους τελευταίους ορόφους των κτηρίων.

Watch: Large waves hit Japan’s Hokkaido following tsunami alert



Waves as high as 3-4 metres (10-13 feet) were reported in Kamchatka while 30cm (12in) waves have hit Hokkaido pic.twitter.com/8iVjiaBrqG — The Telegraph (@Telegraph) July 30, 2025

Στους δρόμους στη Χονολουλού στη Χαβάη των ΗΠΑ επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.

Ο Ράνταλ Κόλινς, διευθυντής διαχείρισης έκτακτων αναγκών Χονολουλού, σημείωσε:

«Eάν διαμένετε σε μια περιοχή που βρίσκεται εντός της ζώνης του τσουνάμι, πρώτα απ` όλα σα καλούμε να πάτε στο σπίτι ενός φίλου, στο σπίτι ενός γείτονα, στο χώρο εργασίας σας. Αλλά πηγαίνετε προς τα μέσα και προς τα πάνω, έξω από τη ζώνη του τσουνάμι».

Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός και προειδοποιούν τον κόσμο να βρει καταφύγιο σε σπίτια και δημόσιους χώρους αρκετά ψηλά για να προφυλαχθούν από το επικείμενο τσουνάμι.