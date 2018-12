Σεισμός! Ο Κέβιν Σπέισι “επέστρεψε” και “διαλύει” το House of Cards! video

Ο Κέβιν Σπέισι… είναι εδώ και με ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ταράζει τα νερά! Είναι οι πρώτες του αναρτήσεις στο Facebook αφότου η καριέρα του ουσιαστικά… καταστράφηκε, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η σειρά House of Cards, στην οποία υποδύονταν τον “σκοτεινό” και αμείλικτο πρόεδρο των ΗΠΑ, συνεχίζεται ήδη χωρίς εκείνον, αφού το σενάριο… τον πέθανε.

Ωστόσο ο ίδιος δείχνει με αυτό το βίντεο πως είναι… πολύ σκληρός για να πεθάνει και ίσως στέλνει μηνύματα επιστροφής στο προσκήνιο.

Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό το βίντεο, καθώς και μία φωτογραφία με ένα ηλιοβασίλεμα, είναι οι πρώτες του αναρτήσεις μετά τον Οκτώβριο του 2017. Η τελευταία του, ήταν η δήλωσή του για τις κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντίον του ο ηθοποιός Άντονι Ραπ, υπόθεση που προκάλεσε την πτώση της καριέρας του.

Το βίντεο του Κέβιν Σπέισι με “‘άρωμα” House of Cards

Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο υπονοούμενο, πριν καν πει… λέξη ο Σπέισι. “Let me be Frank” γράφει η οθόνη στην αρχή πριν μπει στο πλάνο ο ηθοποιός. Μια έκφραση που σημαίνει “επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής”. Ωστόσο έχει διπλή ανάγνωση αφού ο χαρακτήρας του στο House of Cards ονομάζονταν “Frank Underwood”. Συνεπώς μπορεί να “διαβαστεί” και ως… “επιτρέψτε μου να είμαι ο Frank”.

Στην συνέχεια υποδύεται ουσιαστικά τον τηλεοπτικό του χαρακτήρα, σε μια κουζίνα, φορώντας ποδιά με… Άγιους Βασίληδες και λέει:

“Ξέρω τι θέλετε. Ω, σίγουρα, μπορεί να προσπάθησαν να μας χωρίσουν, αλλά αυτό που έχουμε είναι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Άλλωστε έχουμε μοιραστεί τα πάντα εσείς κι εγώ. Σας είπα τα πιο βαθιά κρυμμένα και τα πιο σκοτεινά μυστικά μου. Σας έδειξα ακριβώς για τι είναι ικανοί οι άνθρωποι. Σας σόκαρα με την ειλικρίνειά μου, αλλά κυρίως σας προκάλεσα και σας έκανα να σκεφτείτε. Και με εμπιστευτήκατε, παρά το ότι ξέρατε ότι δεν έπρεπε. Οπότε δεν τελειώσαμε ό, τι κι αν λέει ο καθένας.

Δείτε το βίντεο

Let Me Be Frank Gepostet von Kevin Spacey am Montag, 24. Dezember 2018

Περισσότερα σε λίγο…