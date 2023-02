Ακόμα ένας δυνατός σεισμός, μεγέθους 5,4 βαθμών Ρίχτερ έπληξε σήμερα την ανατολική Τουρκία.

Το εστιακό βάθος του νέου σεισμού στην Τουρκία ήταν 46 χιλιόμετρα, και είναι ένας από τους δεκάδες που έχουν σημειωθεί μετά τους σεισμούς των 7,8 και 7,7 Ρίχτερ.

Ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τις 5.000, αφού ήδη ανέρχεται σε 5.021. Οι τραυματίες είναι πάνω από 17.000.

Μόνο στην Τουρκία οι νεκροί έφτασαν τους 3.419, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι. Σύμφωνα με τον Οκτάι, μόνο οχήματα διάσωσης και παροχής βοήθειας επιτρέπεται να κινούνται προς ή από το Χατάι, το Καχραμάνμαρας και το Αντιγιαμάν, τρεις από τις πλέον πληγείσες επαρχίες, και οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.

UPDATES: Rescuers are battling heavy rain and snow as they race against the clock to find survivors of a devastating earthquake in south-east Turkey.



More than 4,900 people have died and 15,000 injured in Turkey and over the border in Syria when the quake struck in the early… pic.twitter.com/KlShNvuxPr