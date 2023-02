Αυξήθηκε σε 4.890 ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Τουρκία και τη Συρία από τους σεισμούς 7,8 και 7,7 Ρίχτερ, οι οποίοοι ήταν από τους σφοδρότερους που έχουν πληξει την περιοχή εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Ο αριθμός τώρα ανέβηκε από τις νεότερες πληροφορίες από την Τουρκία, στην οποία οι νεκροί από τους σεισμο΄θς έφτασαν τους 3.381. Μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή, καταγράφηκαν επίσημα ακόμα 460 νεκροί.

Ο αγώνας δρόμου με τον χρόνο και με το ψύχος συνεχίστηκε όλη τη νύχτα στην Τουρκία και στη βόρεια Συρία για να ανασυρθούν από τα συντρίμμια επιζώντες των σεισμών.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γίνονται μέσα στο κρύο, υπό βροχή ή με χιονόπτωση, ενίοτε με γυμνά χέρια, για να σωθεί όποια ζωή γίνεται.

Η κακοκαιρία στην Ανατολία περιπλέκει τα καθήκοντα των σωστικών συνεργείων και κάνει ακόμα πιο δύσκολες τις συνθήκες για τους άστεγους, που τουρτουρίζουν μέσα σε σκηνές ή γύρω από φωτιές, τυλιγμένοι με κουβέρτες.

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν και οι εικόνες με παιδάκια να σώζονται από τα χαλάσματα, αφού πρώτα έχουν ζήσει τον τρόμο μέσα στα ερείπια.

“Where is my mum?” A girl asks rescuers, after being pulled alive from the rubble caused by Turkey quake on Monday



Turkey’s southeastern city of Hatay lying on the border with Syria is among the cities struck hardest by the earthquake.#TurkeyEarthquake #syriaearthquake pic.twitter.com/xvlJ9s1LvB