«Σεισμός» στην Αγγλία! «Πράκτορας της KGB ο Μάικλ Φουτ»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, ένα νέο βιβλίο του βρετανού ιστορικού και αρθρογράφου Μπεν Μακιντάιρ με τίτλο «Ο Κατάσκοπος και ο Προδότης» περιγράφει τη βιογραφία του πρώην συνταγματάρχη της KGB Όλεγκ Γκορντιέφσκι.

Ο τελευταίος εργαζόταν μυστικά για τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι ένας συνάδελφος του Γκορντιέφσκι από τη σοβιετική υπηρεσία πληροφοριών του είχε μιλήσει για τη στρατολόγηση του Φουτ από την KGB. Ο Γκορντιέφσκι, με τη σειρά του, έδωσε την πληροφορία στη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6 στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Στο βιβλίο υποστηρίζεται πως ο Φουτ ήταν τη δεκαετία του 1960 σοβιετικός «πράκτορας επιρροής» με αποστολή να προωθεί σοβιετικές ιδέες και να τις αναπαράγει σε άρθρα και ομιλίες. Η KGB πλήρωσε τον πολιτικό με το ισόποσο περίπου 37.000 σημερινών στερλινών (41.570 ευρώ).

Επισημαίνεται πως μολονότι ο Φουτ χαρακτηριζόταν αρχικά στους φακέλους της KGB «πράκτορας», ο χαρακτηρισμός αυτός αντικαταστάθηκε αργότερα με τον χαρακτηρισμό «εμπιστευτική επαφή». Ανώτερος πράκτορας των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο Φουτ δεν ήταν σοβιετικός «κατάσκοπος» ούτε «ενσυνείδητος πράκτορας», αλλά διεξήγε μια εκστρατεία αποπληροφόρησης.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν την πληροφορία του Γκορντιέφσκι για τον Φουτ στον Ρόμπερτ Άρμστρονγκ, συνεργάτη της βρετανίδας πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ κατά τη δεκαετία του 1980, όμως τα μέρη αποφάσισαν να το κρατήσουν μυστικό από την επικεφαλής της κυβέρνησης.

The RT Hon Michael Foot PC MP, a friend of mine for decades, was like most of the Bevanites, an anti-Communist and anti-Soviet. This I know. What is profoundly disturbing about this double-headline is just what they’ve done to @thetimes Truly pitiful. Wasting Mr Murdoch’s money. pic.twitter.com/taxLoIzRn2

— George Galloway (@georgegalloway) September 15, 2018