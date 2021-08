Ο σεισμός 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα στην Αϊτή το πρωί του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 304 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, ο Τζέρι Τσάντλερ.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 227 νεκρούς. Πάντα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία στην Αϊτή, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας του σεισμού.

Στο μεταξύ μετασεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή της Αϊτής αργά το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), ανέφερε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ώρες αφότου ένας μεγάλος σεισμός στην περιοχή προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 300 ανθρώπων. Ο μετασεισμός είχε εστιακό βάθος 8 χλμ., σύμφωνα με το EMSC.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής αναβίωσε μνήμες από τον μεγάλο σεισμό του 2010. Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Αριέλ Ανρί, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έναν μήνα μετά τον φονικό σεισμό.

Ο σεισμός των 7,2 βαθμών είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα από τη πόλη Πετί Τρου ντε Νιπ, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ ο Πρενς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε χθες Σάββατο τη «λύπη» του και υποσχέθηκε πως οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια στην Αϊτή μετά τον σεισμό 7,2 βαθμών ο οποίος προκάλεσε τουλάχιστον 304 θανάτους και πάνω από 1.800 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της αϊτινής Πολιτικής Προστασίας.

«Μου προκάλεσε λύπη ο καταστροφικός σεισμός», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρξει «άμεση ανταπόκριση» από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ, για να «αποτιμηθούν οι ζημιές» και να «προσφερθεί βοήθεια» στους πληγέντες και στις αρχές στο Πορτ-ο-Πρενς.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. #prayforhaiti pic.twitter.com/lxqBenXPQE

Prayers for the people of #Haiti , who just endured a 7.2 earthquake.🙏🏼 #haitiearthquake pic.twitter.com/CUr3x4rVTZ

Devastating news about the earthquake that has hit Haiti.



7.2 on the Richter scale would make it more devastating than the 2010 earthquake.



My thoughts and prayers are with everyone affected.pic.twitter.com/sSIVleilPF