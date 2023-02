Μπορεί να έχουν περάσει 13 μέρες από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε σε νοτιοανατολική Τουρκία και βόρεια Συρία και άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές, αλλά η ελπίδα δεν σβήνει! Σήμερα (18.02.2023), ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από τα συντρίμμια τρεις άνθρωποι.

Το «θαύμα» έγινε στα ερείπια κτιρίου στην Αντάκια (Αντιόχεια), στην επαρχία Χατάι. 296 ώρες μετά τον φονικό σεισμό που χτύπησε τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου σε Τουρκία και Συρία, οι διασώστες κατάφεραν να βγάλουν βγάλουν από τα συντρίμμια τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Ωστόσο ο ένας από τους τρεις επιζώντες πέθανε μέσα σε λίγα λεπτά από τη διάσωσή του, μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Οι άλλοι δύο που ανασύρθηκαν από τα ερείπια 13 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ο ένας εκ των οποίων είναι παιδί, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Πάνω από 45.000 οι καταγεγραμένοι νεκροί – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων

Η ηλικία και τα ονόματα των διασωθέντων δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Οι τρεις επιζώντες ανασύρθηκαν από τα ερείπια από ομάδες διασωστών της Τουρκίας και του Κιργιστάν, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο:

“After 296 #hours in Kanatlı Apartment in #Hatay, 3 people, including a child, were rescued alive…”#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/IZf3NfONUW