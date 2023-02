Μέσα στα χαλάσματα και τον ατέλειωτο θρήνο για τους νεκρούς που -σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό- ανέρχονται σε 35.418, οι ευχάριστες ειδήσεις για ανθρώπους που κατάφεραν να μείνουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια, συνεχίζονται εννέα ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που κατέστρεψαν δέκα επαρχίες της Τουρκίας.

Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης (14.02.2023), ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, περισσότεροι από 2,2 εκατομμύρια σεισμόπληκτοι έχουν φύγει από τις πληγείσες περιοχές. Λίγο αργότερα, το υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ανακοίνωσε ότι 282 παιδιά που έχουν διασωθεί, αναζητούν ακόμα δικούς τους ανθρώπους, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του newsit.gr.

508 παιδιά παραδόθηκαν στις οικογένειες τους, ενώ 1.114 αναμένεται να βρεθούν σύντομα με συγγενείς τους.

Μετά από 212 ώρες από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία η 77χρονη Φάτμα Γκιουνγκιόρ κατάφερε να παραμείνει ζωντανή κάτω από τα ερείπια και διασώθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στο Αντιγιαμάν. Η ηλικιωμένη γυναίκα με απίστευτη δύναμη ψυχής συγκίνησε τους διαδώστες και απέδειξε πως υπάρχει ελπίδα ακόμη και μετά από τόσο καιρό μετά τον σεισμό.

Ένας 65χρονος Σύρος και ένα ανήλικο κορίτσι διασώθηκαν σήμερα από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, 208 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που συγκλόνισε την περιοχή.

Η διάσωση αναπτέρωσε τις ελπίδες των σωστικών συνεργείων που δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζήσαντα μέλη της οικογένειας από τα ερείπια του συγκεκριμένου σπιτιού.

Μέχρι στιγμής, σήμερα, εννέα άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα χαλάσματα, οκτώ ημέρες μετά τον φονικό σεισμό.

Ζωντανός μετά 207 ώρες ανασύρθηκε και ο 12χρονος Μπεράτ Γιουτζέλ στο Αντιγιαμάν με τις εικόνες από το σημείο που βρισκόταν εγκλωβισμένο το παιδί να κόβουν την ανάσα.

Ακόμη μια διάσωση που χαρακτηρίζεται «θαύμα» είναι αυτή της Μινα, μιας ξένης υπηκόου, που ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Χατάι, 204 ώρες μετά τον πρώτο σεισμό που έπληξε την Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου. Στο βίντεο απεικονίζεται η συγκλονιστική προσπάθεια των διασωστών να την απεγκλωβίσουν.

Another miraculous rescue: Woman named Muna, a foreign national, pulled alive from rubble of a collapsed building in Hatay, 204 hours after the first earthquake hit Türkiye on Feb. 6



