Κόσμος

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανθρωπιστική τραγωδία χωρίς τέλος με πάνω από 800 νεκρούς – Αγνοείται η διεθνής βοήθεια

Τρία χωριά έχουν ισοπεδωθεί πλήρως και ελικόπτερα με διασώστες προσπαθούν να σώσουν όσους περισσότερους μπορούν
Αφγανιστάν σεισμος
AP Photo/Wahidullah Kakar

Η κόλαση στο Αφγανιστάν, μετά από τον θανατηφόρο σεισμό των 6 ρίχτερ που χτύπησε το βράδυ της Κυριακής (31/8/2025) πολλές πόλεις ανατολικά της χώρας, συνεχίζεται. Κάθε λεπτό νεκροί ανασύρονται από τα συντρίμμια δημιουργώντας εικόνες που αντιστοιχούν σε αυτές που βλέπουμε από τα συντρίμμια των πολέμων. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 800 νεκρούς και 3.000 τραυματίες, με τα νούμερα αυτά βέβαια να είναι σίγουρο ότι θα αυξηθούν μετά και από τους 5 μετασεισμούς που έχουν εκδηλωθεί.

Μετά τον σεισμό δεκάδες ελικόπτερα με διασώστες καταφτάνουν αποκαλύπτοντας την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί το Αφγανιστάν, ενώ στο αεροδρόμιο της Τζαλαλαμπάντ δημοσιογράφοι του AFP είδαν εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να φορτώνουν κυρίως λευκά σάβανα σε ελικόπτερα.

Έχουν μάλιστα ήδη πραγματοποιηθεί 40 πτήσεις για τη μεταφορά βοήθειας αλλά και την απομάκρυνση δεκάδων νεκρών και τραυματιών και από ότι φαίνεται οι επόμενες ώρες θα είναι ακόμα δυσκολότερες για τους κατοίκους του Αφγανιστάν. 

Βέβαια εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι «Μέχρι στιγμής καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να μας προσφέρει υποστήριξη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν. Η μόνη που απάντησε αργότερα ήταν η Κίνα δηλώνοντας έτοιμη να βοηθήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, και επίκεντρο 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Τραυματίας παραλαμβάνεται απο ελικόπτερο
Τραυματίας παραλαμβάνεται απο ελικόπτερο /AP Photo/Wahidullah Kakar)

Ο προσωρινός απολογισμός είναι 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες στην Κουνάρ και 12 νεκροί και 255 τραυματίες στη Νανγκαρχάρ.

Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες».

Ισοπεδώθηκαν πλήρως τρία χωριά

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ήταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

Οι περισσότερες οικογένειες, εξήγησε ο ίδιος, μόλις είχαν επιστρέψει στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν ή το Ιράν από όπου τους εκδίωξαν οι αρχές.

«Υπάρχουν περίπου 2.000 οικογένειες μεταναστών που είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να φτιάξουν το σπίτι τους» σε αυτή την αγροτική περιοχή που συνορεύει με το Πακιστάν, σημείωσε.

Εξάλλου η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Η «σχέση» του Αφγανιστάν με τους σεισμούς

Στο Αφγανιστάν σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Ο σημερινός όμως ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με δημοσιογράφους του AFP να μεταδίδουν ότι ένιωσαν τη δόνηση στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Από από το 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη έναν καταστροφικό σεισμό: το 2023 στη Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι και καταστράφηκαν περισσότερα από 63.00 σπίτια.

Η «ξεχασμένη» χώρα που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στο Αφγανιστάν εκτυλίσσεται μια ξεχασμένη κρίση, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της χώρας έχει ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Διπλωμάτες και στελέχη οργανώσεων αρωγής σημειώνουν ότι οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει αλλού στον κόσμο, καθώς και η αγανάκτηση των δωρητών έναντι των πολιτικών που υιοθετούν οι Ταλιμπάν αναφορικά με τις γυναίκες έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που λαμβάνει το Αφγανιστάν.

«Μέχρι στιγμής καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να μας προσφέρει υποστήριξη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν.

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, μία από τις τελευταίες διεθνείς οργανώσεις που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα, εξέφρασε «τη βαθιά θλίψη της για τον καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς».

«Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου για να προσφέρουν έκτακτη βοήθεια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον αφγανικό λαό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Μπλόκο» στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς από εκατοντάδες Ισραηλινούς μαθητές - Στους δρόμους για ομήρους και ειρηνευτική συμφωνία
Κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Όχι μαθήματα χωρίς τους ομήρους» - Μαθητές σε δεκάδες σχολεία αρνήθηκαν να μπουν στις τάξεις τους
Ισραηλινοί μαθητές στους δρόμους της διαμαρτυρίας
Η σκοτεινή ιστορία του πίνακα του 18ου αιώνα που βρέθηκε σε αγγελία σπιτιού στην Αργεντινή: Από τη συλλογή Γκάουντστικερ στα χέρια Ναζί συνεργάτη του Γκέρινγκ
Στις φωτογραφίες του σπιτιού της Πατρίσια Κάντγκιεν, κόρης του ναζιστή αξιωματούχου Φρίντριχ Κάντγκιεν, διακρινόταν στον τοίχο του σαλονιού το «Portrait of a Lady» (Το Πορτρέτο μίας Κυρίας) του Fra Galgario
Το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» (Portrait of a Lady), ένα πορτρέτο της Κοντέσας Colleoni που δημιούργησε ο Vittore Ghislandi το 1743
Newsit logo
Newsit logo