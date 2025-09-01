Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανθρωπιστική τραγωδία χωρίς τέλος με πάνω από 800 νεκρούς – Αγνοείται η διεθνής βοήθεια

Η κόλαση στο Αφγανιστάν, μετά από τον θανατηφόρο σεισμό των 6 ρίχτερ που χτύπησε το βράδυ της Κυριακής (31/8/2025) πολλές πόλεις ανατολικά της χώρας, συνεχίζεται. Κάθε λεπτό νεκροί ανασύρονται από τα συντρίμμια δημιουργώντας εικόνες που αντιστοιχούν σε αυτές που βλέπουμε από τα συντρίμμια των πολέμων. Ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 800 νεκρούς και 3.000 τραυματίες, με τα νούμερα αυτά βέβαια να είναι σίγουρο ότι θα αυξηθούν μετά και από τους 5 μετασεισμούς που έχουν εκδηλωθεί.

Μετά τον σεισμό δεκάδες ελικόπτερα με διασώστες καταφτάνουν αποκαλύπτοντας την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί το Αφγανιστάν, ενώ στο αεροδρόμιο της Τζαλαλαμπάντ δημοσιογράφοι του AFP είδαν εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να φορτώνουν κυρίως λευκά σάβανα σε ελικόπτερα.

Έχουν μάλιστα ήδη πραγματοποιηθεί 40 πτήσεις για τη μεταφορά βοήθειας αλλά και την απομάκρυνση δεκάδων νεκρών και τραυματιών και από ότι φαίνεται οι επόμενες ώρες θα είναι ακόμα δυσκολότερες για τους κατοίκους του Αφγανιστάν.

Βέβαια εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι «Μέχρι στιγμής καμία ξένη κυβέρνηση δεν έχει εκφράσει την πρόθεσή της να μας προσφέρει υποστήριξη», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν. Η μόνη που απάντησε αργότερα ήταν η Κίνα δηλώνοντας έτοιμη να βοηθήσει.

Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός είχε μικρό εστιακό βάθος 8 χιλιομέτρων, και επίκεντρο 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS).

Ο προσωρινός απολογισμός είναι 800 νεκροί και 2.500 τραυματίες στην Κουνάρ και 12 νεκροί και 255 τραυματίες στη Νανγκαρχάρ.

Doğu Afganistan’da #deprem de 622 kişi öldü, yüzlercesi kayıp ve 2000’den fazla kişi yaralanmış..

Bu gerçekten yürek parçalayıcı Rabbim bu zor zamanda Afgan kardeşlerimizin yardımcısı olsun..#earthquake pic.twitter.com/GUN8xKfcMt — Güzide E. Mertcan (@GuzideErbas34) September 1, 2025

Οι Αφγανοί αξιωματούχοι δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες σε απομονωμένες, ορεινές περιοχές κατά μήκος των συνόρων με το Πακιστάν όπου πολλά σπίτια από λάσπη και πέτρες κατέρρευσαν, και να δηλώνουν ότι οι ζημιές στην Κουνάρ είναι «πολύ μεγάλες».

Deeply saddened by the news of the earthquake in Afghanistan. My heartfelt condolences to the families who lost their loved ones and prayers for the speedy recovery of the injured. #AfghanistanEarthquake #Afganistan #Afghanistan #earthquake #Pakistan #Pakistani #IndonesiaGelap pic.twitter.com/wNsKc1xZ2K — Aamir (امر فیاز مید) (@Aamy113) September 1, 2025

Ισοπεδώθηκαν πλήρως τρία χωριά

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τρία χωριά ισοπεδώθηκαν στην επαρχία Κουνάρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε πολλά άλλα.

«Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε ο Ιγιάζ Ουλχάκ Γιάαντ, αξιωματούχος της περιοχής Νουργκάλ στην επαρχία Κουνάρ. «Ήταν τρομακτικό, τα παιδιά και οι γυναίκες ούρλιαζαν», πρόσθεσε.

Οι περισσότερες οικογένειες, εξήγησε ο ίδιος, μόλις είχαν επιστρέψει στο Αφγανιστάν από το Πακιστάν ή το Ιράν από όπου τους εκδίωξαν οι αρχές.

«Υπάρχουν περίπου 2.000 οικογένειες μεταναστών που είχαν επιστρέψει και σκόπευαν να φτιάξουν το σπίτι τους» σε αυτή την αγροτική περιοχή που συνορεύει με το Πακιστάν, σημείωσε.

So far 622 people have died due to earthquake in Afghanistan, the death toll is expected to increase#Afghanistan #Afganistan #earthquake pic.twitter.com/w9pFleAZgq — Nadeem Ram Ali ॐاللّٰهੴ†(@NadeemRamAli) September 1, 2025

Εξάλλου η επαρχία Νανγκαρχάρ είχε πληγεί την προηγούμενη εβδομάδα από ξαφνικές πλημμύρες οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.

Η «σχέση» του Αφγανιστάν με τους σεισμούς

Στο Αφγανιστάν σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους όπου τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Ο σημερινός όμως ήταν ιδιαίτερα ισχυρός, με δημοσιογράφους του AFP να μεταδίδουν ότι ένιωσαν τη δόνηση στην Καμπούλ, όπως και στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε απόσταση 370 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Από από το 2021, όταν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη έναν καταστροφικό σεισμό: το 2023 στη Χεράτ, στο δυτικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράν, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι και καταστράφηκαν περισσότερα από 63.00 σπίτια.

Η «ξεχασμένη» χώρα που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι στο Αφγανιστάν εκτυλίσσεται μια ξεχασμένη κρίση, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της χώρας έχει ανάγκη ανθρωπιστική βοήθεια καθώς βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.

Διπλωμάτες και στελέχη οργανώσεων αρωγής σημειώνουν ότι οι κρίσεις που έχουν ξεσπάσει αλλού στον κόσμο, καθώς και η αγανάκτηση των δωρητών έναντι των πολιτικών που υιοθετούν οι Ταλιμπάν αναφορικά με τις γυναίκες έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που λαμβάνει το Αφγανιστάν.

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν, μία από τις τελευταίες διεθνείς οργανώσεις που εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στη χώρα, εξέφρασε «τη βαθιά θλίψη της για τον καταστροφικό σεισμό που προκάλεσε εκατοντάδες νεκρούς».

«Οι ομάδες μας βρίσκονται επί τόπου για να προσφέρουν έκτακτη βοήθεια», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον αφγανικό λαό».