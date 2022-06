Αδιανόητη είναι η τραγωδία που έχει προκαλέσει ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 950!

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Αφγανιστάν, άλλοι 610 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

An earthquake in a remote part of Afghanistan has killed at least 280 people and injured hundreds.



Journalist @alibomaye explains why underfunded aid agencies are struggling to respond ⤵️



🔗: https://t.co/lkecToKpFH pic.twitter.com/V1MQ1zUecZ — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 22, 2022

Ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, και έγινε αισθητός όχι μόνο στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, αλλά ακόμα και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, μέχρι δηλαδή στην Ινδία!

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν.

Δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε σχεδόν στην ίδια περιοχή την ίδια ώρα, σύμφωνα με το USGS.

Afganistan’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler



▪️Taliban yönetimi depremde ilk belirlemelere göre en az 250 kişinin öldüğünü 150’den fazla yaralı olduğunu duyurdu.#Breaking #Earthquake #Deprem #Afghanistan pic.twitter.com/Ud4LSs48q1 — (@HamdiCelikbas) June 22, 2022

અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા

6.1ની નોંધાઈ તીવ્રતા

Prayers for the people #Afghanistan where a 6.1 Richter #earthquake in #Paktika province has killed at least 200 people. Such a big natural disaster in a country reeling under extreme poverty will only make the situation worse. pic.twitter.com/2zj0tViv8A — Divyang News Channel (@divyangnewschnl) June 22, 2022

«Δυστυχώς χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, από τον οποίο σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια», ανέφερε ο Μπιλάλ Καρίμι, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, στο Twitter.

«Καλούμε όλες τις υπηρεσίες αρωγής να στείλουν αμέσως ομάδες στην περιοχή για να αποτραπεί περαιτέρω καταστροφή», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 255 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Σαλαχουντίν Αγιούμπι αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην επαρχία Χοστ σκοτώθηκαν άλλοι 25 άνθρωποι και 90 έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Ο απολογισμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί καθώς κάποια από τα χωριά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές στα βουνά και θα χρειαστεί χρόνος για να συλλέξουμε λεπτομέρειες», σημείωσε ο Αγιούμπι.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ χρησιμοποιούνται ελικόπτερα για να φτάσουν στους τραυματίες και να μεταφέρουν ιατρικό εξοπλισμό και τρόφιμα στους πληγέντες.

Βίντεο στα social media δείχνουν κατεστραμμένα σπίτια στους δρόμους ενός χωριού. Τοπικές πηγές από την επαρχία Πακτίκα ανέφεραν ότι λόγω του σεισμού σημειώθηκε κατολίσθηση.

Over 300 killed and more than 500 injured in earthquake at Afghanistan. Mostly in Paktika and Khost provinces. Rescue ops underway in many villages. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/2VUF5BmRJO — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 22, 2022

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές στο Πακιστάν.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε «βαθιά λυπημένος» για την τραγωδία και επεσήμανε ότι οι πακιστανικές αρχές εργάζονται για να προσφέρουν βοήθεια στο Αφγανιστάν.

«Καλούμε τις οργανώσεις αρωγής να προσφέρουν άμεσα βοήθεια στα θύματα του σεισμού προκειμένου να αποφύγουμε μια ανθρωπιστική καταστροφή», τόνισε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Μπιλάλ Καρίμι.

«Η ΕΕ παρακολουθεί την κατάσταση και είναι έτοιμη να προσφέρει έκτακτη βοήθεια», επεσήμανε στο ίδιο μέσο ο Τόμας Νίκλασον Ευρωπαίος ειδικός απεσταλμένος στο Αφγανιστάν.

Ο ΟΗΕ επίσης δήλωσε έτοιμος να εξετάσει τις ανάγκες σε βοήθεια.

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στον ορεινό όγκο του Χιντού Κους που βρίσκεται πάνω στο σημείο που ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες, η ευρασιατική και η ινδική.

Ο σεισμός σημειώθηκε την ώρα που το Αφγανιστάν είναι αντιμέτωπο με μια σοβαρή οικονομική και ανθρωπιστική κρίση αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία, πέρυσι τον Αύγουστο. Πολλές κυβερνήσεις έχουν επιβάλει κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα της χώρας, έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της στο εξωτερικό και έχουν διακόψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν.