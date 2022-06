Δεν έχει τέλος η τραγωδία από τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1.000 σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο μιας από τις επαρχίες που επλήγησαν περισσότερο.

Ο σεισμός έγινε τη νύχτα στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν προκαλώντας πολλά θύματα και τραυματίες, ενώ οι προβλέψεις για τον αριθμό των νεκρών είναι δυσοίωνες.

«Ο απολογισμός έφθασε τους 1.000 νεκρούς και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Οι άνθρωποι ανοίγουν τάφους, τον ένα μετά τον άλλο», αναφέρει ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Πάκτικα, ο Μοχάμαντ Αμίν Χουζάιφα, σε μήνυμά του προς τον Τύπο.

Ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, και έγινε αισθητός όχι μόνο στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, αλλά ακόμα και σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, μέχρι δηλαδή στην Ινδία!

Over 300 killed and more than 500 injured in earthquake at Afghanistan. Mostly in Paktika and Khost provinces. Rescue ops underway in many villages. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/2VUF5BmRJO